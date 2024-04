L'Echo Pop è in sconto e REGALA una presa smart, comprali ORA

Lo scetticismo era dilagante fino a qualche anno fa ma poi Alexa è entrata inesorabilmente nella vita di tutti. La vocina dell’intelligenza artificiale più famosa è disponibile tramite i vari dispositivi, come questo Echo Pop che è la declinazione più economica in assoluto dell’intero ecosistema di Amazon. Oggi è in in grande sconto e porta con sé un altro accessorio smart fondamentale, una presa di corrente.

In un bundle unico, il sito e-commerce propone a tutti un acquisto perfetto per dare il via alla propria esperienza smart home. Il vero punto di forza dell’Echo Pop è certamente la potenza audio nonostante le dimensioni ridotte. Non sono da sottovalutare le funzionalità e soprattutto il prezzo, oggi in calo addirittura del 53%. Insieme alla presa smart, il prodotto costa oggi solo 34,99 € con spedizione rapida gratuita entro domani.

Amazon entusiasma il pubblico con l’Echo Pop e una presa smart: il prezzo è shock

Partendo dal design, ovvero punto di forza di questo straordinario altoparlante smart, è molto basilare e compatto. Questo garantisce di nasconderlo tra i soprammobili in casa, quasi quasi come se non ci fosse. Ci si accorge della presenza di questo Echo Pop quando lo si chiama in causa con la parolina magica “Alexa“.

L’assistente vocale a quel punto risponde come fosse il genio della lampada pronto ad esaudire i vostri desideri. Impostare un promemoria, riprodurre la propria musica preferita o sapere come sarà il meteo di domani risulta un gioco da ragazzi. Si possono anche impostare delle sveglie, ascoltare le notizie del giorno, delle barzellette e tutte le curiosità in merito a qualsiasi domanda che vi frulli nella testa.

Lo sconto che riguarda il bundle composto dall’Echo Pop e dalla presa smart è del 53% oggi su Amazon per un totale di 34,99 €.