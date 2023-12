Il Chromebox Micro di Lenovo è una novità del 2023 pensata appositamente per i monitor digital signage. Non a caso questo piccolo cervello tech basato su Chrome OS è stato presentato in occasione della conferenza Digital Signage Experience (DSE). Per dirla nel modo più sintetico possibile, è un lettore multimediale che ha il vantaggio di poter essere controllato da remoto.

Lenovo Chromebox Micro è il nuovo cervello dei monitor digital signage

Il piccolo dispositivo del colosso cinese nasce in un periodo di forte crescita del mercato globale delle soluzioni di digital signage, spinta dall’innovazione nella customer experience in vari ambiti, come retail, sanità e mondo enterprise. In questo momento, spiega Lenovo, chi gestisce le infrastrutture è alla ricerca di modi più intelligenti per coinvolgere e informare le persone. Ed è proprio per soddisfare questa domanda che è nato il lettore multimediale micro.

Il dispositivo è piccolo (163 x 79 x 19,7 mm) e leggero (450 grammi), e si può facilmente nascondere dietro gli schermi da trasformare in digitali e interattivi. È privo di ventole, è resistente alla polvere ed è pensato per funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Per essere tanto versatile da adattarsi a qualsiasi progetto di digital signage, il piccolo device di Lenovo arriva sul mercato con un scheda tecnica solida e affidabile:

Processore Intel Jasper Lake2c N4500

8GB di RAM e 32GB di archiviazione eMMC

Sistema operativo ChromeOS

E per quanto riguarda la connettività, c’è tutto il necessario:

2x USB-C

2x USB-A

1x HDMI

1x RJ45

1x Audio Jack da 3,5mm

«Lenovo Chromebox Micro è la Chromebox più compatta e conveniente che ci sia, costruita appositamente per l’utilizzo nei negozi, nella segnaletica digitale e nelle workstation condivise. È stata progettata per essere una soluzione tascabile plug-and-play, non solo rapida da implementare e facile da gestire, ma anche abbastanza flessibile da consentire esperienze incredibili in un’ampia gamma di casi d’uso», racconta Bryan Lee, VP della divisione ChromeOS and Education di Google.

Altra novità annunciata nel corso della conferenza DSE è il display inFLEX progettato da Instorescreen, azienda con cui Lenovo collabora. Disponibile da 15,6″ e 21,5″, è dotato di una fessura sul retro pensata appositamente per ospitare il Chromebox Micro. Una soluzione che ottimizza la gestione dei cavi senza però compromettere l’aspetto, che resta essenziale.

Dal comunicato stampa giunto in redazione si apprende che il dispositivo di Lenovo debutterà in Italia nel primo trimestre del 2024 ad un prezzo di partenza di 219 euro + IVA.