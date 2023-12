Lenovo IdeaPad 1, il notebook che costa poco più di 200 euro

Tranne in alcuni casi ben specifici, che siano lavori particolarmente elaborati o casi in cui si tratti di gaming, un computer può valere l’altro. Proprio per questo motivo spesso non serve spendere troppi soldi per un notebook ed è per questo che il consiglio va spedito sul Lenovo IdeaPad 1.

Il prodotto, con un design molto interessante visto che è sottile e leggero, garantisce le prestazioni di base per svolgere tutte le operazioni, sia per svago che per alcuni lavori. Questo computer è stato creato per essere poco costoso e per offrire un buon riscontro.

Grazie ad Amazon, che oggi propone il Lenovo IdeaPad 1 in esclusiva con il 24% di sconto, il prezzo scende vertiginosamente. Basteranno solo 249 € per portarlo a casa con la spedizione prevista entro domani. Ricordiamo che gli anni di garanzia saranno due e che eventualmente sarà possibile restituire il prodotto fino al 31 gennaio 2024.

Il Lenovo IdeaPad 1 e le sue specifiche tecniche

Partendo da un design molto comune, questo Lenovo IdeaPad 1 mostra buone specifiche tecniche. Il display full HD da 15,6″ di ampiezza è seguito a ruota dal processore Intel Celeron N4020.

Si prosegue con una memoria interna SSD da 128 GB in grado di fornire grandissima velocità al computer, oltre alla memoria RAM da 4 GB.

Queste specifiche potrebbero non entusiasmare gran parte degli utenti che le hanno lette, ma bisogna contestualizzare. Un computer del genere è utile per navigare sul web, per utilizzare alcuni programmi di base, per vedere serie TV e per fare qualche piccolo lavoro.

Bisogna avere chiaro un concetto: il 70% delle persone che acquistano un computer non hanno bisogno di specifiche superiori a queste. Oggi il prezzo in sconto del 24% consente l’acquisto per 249 €.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.