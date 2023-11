Lenovo IdeaPad 3, il Chromebook da 199 euro al Black Friday 2023

Attualmente la volontà degli utenti è quella di risparmiare, scelta perfetta visto che è cominciata ufficialmente la settimana del Black Friday. Direttamente su Amazon oggi è disponibile il Lenovo IdeaPad 3 Chromebook, dispositivo con ottime specifiche che costa meno di 200 €.

Grazie allo sconto che il colosso di e-commerce applica, pari al 13%, il prezzo finale sarà di 199 € con due anni di garanzia.

Lenovo Chromebook IdeaPad 3, le specifiche tecniche

Il PC portatile offre uno schermo da 15.6″ in Full HD con risoluzione in 1920 x 1080 pixel e un pannello IPS. Le immagini dunque saranno dettagliate e chiare da qualsiasi angolazione. Il processore Intel Celeron N4500 che arriva ad un massimo di 2.8GHz di frequenza, garantisce prestazioni eccellenti su un notebook sottile e leggero.

Lo storage da 64 GB eMMC 5.1 assicura spazio sufficiente per archiviare documenti di lavoro in modo veloce e sicuro. La RAM di 4 GB Soldered LPDDR4x-2933 garantisce invece grande fluidità durante lunghe sessioni di lavoro.

Acquistando un nuovo Chromebook, gli utenti potranno registrarsi su Google One e ottenere gratuitamente 100GB di spazio di archiviazione sul cloud per un anno, grazie a una promozione di Google. Oggi la colorazione in sconto è un’esclusiva di Amazon, ovvero la classica in Abyss Blue tipica di Lenovo.

Tutto quello che dovete fare ora è solo valutarne l’acquisto, siccome è un computer che, andando a ruba, potrebbe scomparire da un momento all’altro. Il Lenovo IdeaPad 3 Chromebook consente di avere le giuste prestazioni ad un prezzo giustissimo: grazie al 13% di sconto Amazon consentirà a tutti di portarlo via per 199 €. La garanzia è di due anni e il periodo per la restituzione arriva fino al prossimo 31 gennaio 2024.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.