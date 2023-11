Lenovo IdeaPad in sconto, costa poco più di 200 € su Amazon

Grazie a Lenovo, gli utenti hanno avuto modo di scoprire svariate tipologie di computer negli ultimi anni, soprattutto tra quelli portatili. L’azienda orientale è arrivata in Europa diversi anni fa portando con sé tantissime nuove opportunità, che oggi vedono i suoi notebook all’apice delle classifiche.

A dimostrarlo, ristrettamente alla sua fascia di prezzo, è anche l’IdeaPad 1, dispositivo molto equilibrato che garantisce prestazioni di buon livello per un prezzo contenuto. Oggi su Amazon in esclusiva e in occasione del Black Friday, ci sono diverse opportunità ma questa è fuori dal comune.

Proprio il Lenovo IdeaPad 1 infatti tocca un prezzo straordinario grazie allo sconto del 12%. Il costo finale sarà infatti di 219 € invece che di 329 €. È compresa la spedizione veloce insieme a due anni di garanzia.

Il Black Friday porta il Lenovo IdeaPad 1 in sconto, le specifiche

In termini di caratteristiche tecniche non è di certo il top di gamma, ma in rapporto al prezzo che detiene si tratta di un ottimo prodotto. Al suo interno infatti questo Lenovo IdeaPad 1 vanta 128 GB di memoria SSD veloce e 4 GB di memoria RAM.

Oltre a questo c’è un processore Intel Celeron N4020 che in merito a rapidità concede un ottimo riscontro. La scocca è di quelle più classiche, con uno schermo contenuto al suo interno dall’ampiezza di 15,6″ con risoluzione in full HD.

La variante in vendita, con a bordo Windows 11, è quella esclusiva di Amazon con colorazione Abyss Blue.

Gli utenti che vorranno acquistare il Lenovo IdeaPad 1 potranno farlo con il 12% di sconto oggi su Amazon. Il prezzo finale sarà di soli 219 € con due anni di garanzia.

