Lenovo IdeaPad Slim 3, il laptop con i5 SOTTOCOSTO al Cyber Monday

Di notebook performanti e moderni ne sono passati tanti in sconto durante questi 10 giorni di Black Friday su Amazon. Oggi, in occasione del Cyber Monday che sigla la fine dei grandi prezzi del colosso e-commerce, ci sono gli ultimi botti da sparare che mostrano un laptop in particolare: il Lenovo IdeaPad Slim 3.

Questo dispositivo vanta un ottimo design ma soprattutto un hardware non in dotazione a tutti i PC portatili. Il processore, l’ampia memoria RAM e lo schermo dall’ottima risoluzione, mettono a disposizione di chi lo acquista il meglio per lavorare e per svagarsi.

L’IdeaPad Slim 3 di Lenovo oggi si distingue soprattutto per la sua esclusiva Amazon: non sarà possibile acquistarlo da nessun altra parte ad un prezzo di questo genere. Con il 9% in meno rispetto al solito costo, il prodotto arriva ad un prezzo finale di soli 599 €, con due anni di garanzia.

Lenovo IdeaPad Slim 3, le specifiche tecniche

Partendo dall’estetica, un computer del genere è sicuramente degno di essere ammirato. Il design curato e sottile conferisce a questo Lenovo IdeaPad Slim 3 una marcia in più, soprattutto in termini di trasportabilità. Pesa poco e, nonostante ciò, vanta un grandissimo hardware al suo interno.

Si parte infatti da un processore Intel Core i5-12450H che si accompagna con 16 GB di RAM e ben 512 GB di memoria SSD. Il sistema operativo Windows 11 e la possibilità di connessione Wi-Fi 6 fanno poi il resto, offrendo una macchina davvero performante a chi cercava ciò.

Con un prezzo che scende del 9% rispetto al solito, questo PC portatile di Lenovo si dimostra all’altezza di tanti prodotti che spesso costano di più. Il prezzo in sconto del 9% di questo IdeaPad Slim 3 equivale a soli 599 €.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.