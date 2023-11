Lenovo L27, il monitor FHD da 27" più amato crolla su Amazon

Di monitor ce ne sono a valanga su Amazon e trovare quello giusto potrebbe sembrare molto semplice. Ce ne sono però alcuni che meritano un’attenzione in più, esattamente come l’L27m di Lenovo.

Questo prodotto possiede caratteristiche eccezionali che potrebbero far comodo ad utenti con diverse tipologie di esigenze. È ben realizzato dal punto di vista dei materiali e offre una qualità di visione fuori dal comune per la sua fascia di prezzo.

Gli utenti che cercavano qualcosa di gran livello, potranno rifarsi proprio allo schermo di Lenovo, oggi in sconto su Amazon con l’11% in meno. Il prezzo scende infatti da 279,99 € a 249 €.

Monitor Lenovo L27, le specifiche tecniche

Partendo dai materiali costruttivi, il monitor di Lenovo si mostra veramente impeccabile. La resistenza, mostrata soprattutto dalla base in metallo, è alla base di questo dispositivo, che si adatta a tutte le tipologie di esigenze. La sua grande capacità di regolazione lo rende utile per qualsiasi lavoro, siccome può essere alzato ed abbassato o inclinato in base alle proprie necessità.

Venendo alle caratteristiche tecniche, il monitor presenta una diagonale da 27″ di ampiezza provvista di una risoluzione in full HD a 1920 × 1080 pixel. La frequenza di aggiornamento arriva ad un massimo di 75Hz, mentre la latenza non va oltre i 4ms.

Dando un’occhiata alle caratteristiche tecniche dunque non serve altro: questo è il monitor perfetto. Ovviamente si valuta la qualità così come il rapporto con il prezzo, che risulta effettivamente migliore rispetto a molti altri esemplari. Grazie all’11% di sconto, gli utenti potranno fare proprio questo schermo per un totale di 249 €.

Ci sono due anni di garanzia disponibili grazie ad Amazon e Lenovo. Bisogna ricordare inoltre che il colosso e-commerce ha esteso il periodo di reso fino al prossimo 31 gennaio 2024.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.