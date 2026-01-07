Lenovo lancia Qira: il nuovo assistente AI multipiattaforma

Durante il CES 2026, Lenovo ha mostrato una trasformazione ambiziosa della propria strategia AI con l’introduzione di Qira, un assistente personale che si propaga su una gamma estesa di dispositivi.

L’azienda presenta questo strumento come un agente cognitivo ambientale capace di muoversi tra PC ThinkPad, ThinkCentre e Yoga, ma anche tra smartphone Motorola e altri wearables, creando un “super agente AI” che lavora con consenso dell’utente per offrire una continuità d’uso tra dispositivi. Inoltre, Lenovo ha annunciato l’espansione della sua linea di prodotti “AI native” che includono PC dotati di Intelligenza Artificiale e altri accessori.

Qira e non solo: il 2026 sarà l’anno di Lenovo?

Durante CES 2026 Lenovo ha esposto la sua visione di AI ibrida, con Qira al centro di una nuova architettura che collega i dispositivi in modo trasparente.

Il progetto Qira è presentato come un sistema di Intelligenza Artificiale ambientale che “percepisce, pensa e agisce” con il permesso degli utenti, permettendo traduzioni in tempo reale, riconoscimento di contenuti e sintesi di notifiche tra PC e dispositivi mobili.

Secondo la comunicazione aziendale, la visione si basa su un concetto di “una AI personale per molti dispositivi” piuttosto che su singole applicazioni limitate a un singolo dispositivo. È emersa una narrativa di fiducia e controllo dell’utente, con Lenovo che sostiene di offrire una piattaforma che rispetta la privacy e le preferenze, evitando scenari di uso non consentito.

Tra le novità, si citano anche nuove implementazioni di software di AI native, che abiliteranno funzioni avanzate come l’assistenza vocale per l’editing di contenuti, l’analisi di immagini e la gestione proattiva delle notifiche, sfruttando le risorse hardware disponibili sui vari dispositivi connessi. In questa cornice, Lenovo presenta una catena di valore che va dalla progettazione hardware alla piattaforma software di gestione dell’AI, integrando strumenti di sviluppo per creare esperienze più fluide e meno frammentate.

Nonostante Lenovo sia un’azienda già affermata nell’ambito hardware, questa mossa rilancia il suo nome anche nell’ambito dell’ultima frontiera tecnologica, ovvero l’AI. Con queste premesse, per il marchio cinese il 2026 si presenta come un anno che potrebbe segnare la sua consacrazione definitiva a livello mondiale.