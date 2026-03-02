Lenovo presenta AI Workmate e Work Companion al MWC 2026

Immaginate una scrivania dove la tecnologia non è più confinata allo schermo del vostro computer, ma si integra in modo intelligente e quasi impercettibile nello spazio di lavoro quotidiano.

Questa è la visione che Lenovo ha portato al MWC 2026, presentando due dispositivi AI che potrebbero ridefinire il concetto stesso di workplace e produttività. Siamo di fronte a una trasformazione che va oltre la semplice digitalizzazione delle attività: si tratta di ripensare la relazione tra l’uomo, la macchina e l’ambiente di lavoro attraverso soluzioni che combinano hardware innovativo e software basato su intelligenza artificiale.

Al centro di questa rivoluzione troviamo due prototipi: da una parte l’AI Workmate, un robot da scrivania che sembra uscito da un film di fantascienza, e dall’altra l’AI Work Companion, un orologio intelligente che promette di diventare il fulcro della nostra organizzazione personale. Entrambi si affidano ai più recenti progressi nei LLM (Large Language Models), capaci di interpretare e rispondere al linguaggio naturale, trasformando attività apparentemente banali in esperienze fluide, personalizzate e più umane.

AI Workmate e AU Work Companion: le “creature” di Lenovo

L’AI Workmate rappresenta senza dubbio la proposta più audace. Il design ricorda quello di un piccolo assistente robotico: la testa snodabile integra una telecamera e un avanzato Pico projector, in grado di proiettare documenti, immagini e presentazioni direttamente sulle superfici circostanti.

Questo non solo permette di interagire con i contenuti in modo più intuitivo, ma rende la condivisione delle informazioni immediata e accessibile anche in ambienti collaborativi. Il display LCD da 3,4 pollici, arricchito da espressioni facciali animate, aggiunge un livello di empatia e naturalezza all’interazione, rendendo la tecnologia meno impersonale e più vicina alle dinamiche di comunicazione umana. Grazie al processore Intel Core Ultra, il robot gestisce comandi vocali, acquisizione di firme digitali, coordinamento di videochiamate e condivisione documentale in tempo reale.

Dall’altra parte della scrivania, l’AI Work Companion adotta un approccio più discreto ma altrettanto sofisticato. Ispirato all’estetica di un orologio da tavolo classico, questo dispositivo integra una ghiera e pulsanti personalizzabili, offrendo un’interfaccia tangibile ma mai invadente. Il cuore pulsante del sistema è la funzione Thought Bubble, un motore AI che sincronizza impegni tra vari dispositivi, costruisce piani d’azione su misura e suggerisce pause mirate per evitare affaticamento e burnout. Non solo: il dispositivo elabora report settimanali dettagliati, offrendo una panoramica chiara e oggettiva sull’andamento della produttività, senza la necessità di ricorrere costantemente a smartphone o computer.

Entrambi i concept si fondano sui già citati LLM, sono in grado di comprendere le richieste in linguaggio naturale, sintetizzare informazioni da molteplici fonti e suggerire priorità operative. Questo significa che attività come organizzare riunioni, redigere bozze di documenti o acquisire firme diventano processi snelli e privi di frizioni, liberando tempo prezioso e riducendo lo stress operativo.

I possibili punti deboli

Non mancano però le criticità sollevate dagli esperti. L’introduzione di assistenti vocali e dispositivi dotati di telecamere negli open space pone interrogativi rilevanti su privacy, sicurezza dei dati e rischio di inquinamento acustico. Le animazioni facciali troppo realistiche potrebbero addirittura distrarre, anziché facilitare la concentrazione. Lenovo stessa riconosce questi limiti, sottolineando il carattere sperimentale dei progetti e la necessità di affrontare, prima di una possibile commercializzazione, temi fondamentali come ergonomia, policy aziendali e conformità alle normative sulla protezione dei dati.

Ciononostante, non mancano voci ottimiste che vedono nell’AI Workmate una soluzione ideale per sale riunioni informali o postazioni condivise, dove la rapidità nella gestione di firme e documenti potrebbe semplificare molte procedure amministrative. L’AI Work Companion, grazie alla sua discrezione, si candida invece come alleato personale nella ricerca di un equilibrio tra efficienza lavorativa e benessere digitale.