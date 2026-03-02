Lenovo presenta Legion Go Fold: il nuovo mini-laptop pieghevole 2-in-1

Nel panorama in costante evoluzione della tecnologia mobile, la ricerca di un dispositivo capace di fondere senza compromessi gaming portatile e produttività è sempre più centrale per un pubblico eterogeneo, fatto di professionisti dinamici e gamer esigenti.

In questo scenario si inserisce la nuova proposta di Lenovo, che al Mobile World Congress 2026 ha presentato un concept capace di catturare l’attenzione: il Legion Go Fold. Si tratta di un dispositivo che, almeno sulla carta, sembra voler riscrivere le regole dell’intrattenimento e del lavoro in mobilità, grazie a una tecnologia che mette al centro la versatilità e la capacità di adattarsi a ogni esigenza, in qualsiasi contesto.

L’elemento che salta subito all’occhio è l’adozione di un POLED display pieghevole, in grado di offrire due formati distinti: uno da 7,7 pollici, perfetto per il gaming tradizionale e la massima portabilità, e uno da 11,6 pollici, pensato per una vera esperienza expanded desktop. Questa flessibilità si traduce in una libertà d’uso mai vista prima: si può giocare con i controller laterali, sfruttare la modalità split screen per affiancare sessioni di gioco e applicazioni di streaming, oppure immergersi completamente nella Horizon Full Screen Mode, che svela l’intera superficie dello schermo per un’esperienza visiva senza compromessi.

Legion Go Fold: parola d’ordine adattabilità

La forza del Legion Go Fold sta nella sua capacità di trasformarsi a seconda delle necessità. Per chi lavora spesso in mobilità, il supporto a tastiere wireless e la possibilità di utilizzare il controller destro come touchpad permettono di passare in pochi istanti da una sessione di gioco a una videoconferenza o alla scrittura di documenti.

Non meno interessante è la funzione che consente di dividere verticalmente lo schermo, offrendo un multitasking reale che pochi dispositivi possono vantare. Il design foldable, inoltre, lo rende facilmente trasportabile, senza sacrificare la superficie utile quando serve lavorare su progetti complessi o godersi un film in alta definizione.

Sotto il profilo hardware, il dispositivo non si fa mancare nulla: troviamo un potente Intel Core Ultra 7 affiancato da 32 GB RAM, una dotazione che strizza l’occhio sia ai gamer che ai professionisti che necessitano di fluidità e reattività anche nelle applicazioni più esigenti. La batteria da 48Wh promette una buona autonomia, ma resta da verificare quanto possa reggere durante sessioni di gaming particolarmente intense o in scenari di multitasking spinto. Un dettaglio che potrebbe fare la differenza è il display secondario integrato nel controller destro, pensato per fornire informazioni in tempo reale su performance e impostazioni, ampliando ulteriormente le possibilità di personalizzazione e controllo.

Le sfide da affrontare prima della commercializzazione

Nonostante le premesse entusiasmanti, il Legion Go Fold resta al momento un prototipo, e alcune domande cruciali rimangono senza risposta. La gestione del calore in uno chassis così compatto rappresenta una sfida non indifferente, così come l’autonomia reale in condizioni di utilizzo intensivo. Sono interrogativi che Lenovo dovrà affrontare nei prossimi mesi, prima di poter parlare di un lancio sul mercato. Nessuna informazione ufficiale è stata ancora comunicata riguardo a tempistiche e fascia di prezzo, ma la storia recente del produttore lascia ben sperare: spesso, concept visionari come questo trovano la strada della commercializzazione, magari con qualche aggiustamento frutto dei feedback raccolti nella fase di test.