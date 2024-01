Lenovo realizza Mac Studio per utenti Windows: ecco ThinkCentre Neo Ultra

Per Lenovo, il CES 2024 è una manifestazione a dir poco movimentata, con la presentazione di diversi prodotti che stanno catturando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, soprattutto nell’ambito di computer e laptop.

Tra gli annunci di maggior rilievo del produttore asiatico, figura anche un nuovo PC che mostra chiare somiglianze con i Mac Studio. Il dispositivo in questione, ovvero ThinkCentre Neo Ultra, è infatti dotato di un’unità desktop principale di forma compatta, abbinata a un monitor.

Seguendo il travolgente interesse per l’Intelligenza Artificiale, ThinkCentre Neo Ultra sfrutta un’unità di elaborazione neurale (NPU) per incrementare le proprie prestazioni. Altra caratteristica saliente di questo computer è la sua natura modulare, con ampia possibilità per quanto riguarda futuri aggiornamenti hardware.

Scendendo più nei dettagli, parliamo di un processore Intel Core i9 e di una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060. Due componenti che offrono considerevole flessibilità all’utente. Il tutto senza dimenticare il supporto per il Wi-Fi 7.

Non solo ThinkCentre Neo Ultra: un CES 2024 di fuoco per Lenovo

Lenovo, come già accennato, è una delle aziende più attive nel contesto CES di Las Vegas.

Per gli utenti che vorrebbero qualcosa di più compatto, per esempio, è possibile optare per il ThinkCentre Neo 50a 27 Gen 5 AIO. Una soluzione all-in-one, che racchiude un intero computer in un singolo schermo da 27 pollici (certificato TUV Rheinland), dotato di processore Intel Core i7. Non meno interessante è il ThinkBook Plus Gen 5, un 2-in-1 ibrido capace di combinare Android e Windows in un unico dispositivo.

Merita anche una citazione il ThinkBook 14i Gen 6 Plus, simile ThinkCentre Neo Ultra ma dotato di chip AI LA3 e della tecnologia Smart Power 3.0. Di fatto, stiamo parlando di uno strumento ideale per videoconferenze e meeting. Il laptop in questione propone un interessante display 3K da 14,5 pollici e un sistema di raffreddamento convincente.

Per quanto riguarda la finestra di lancio, ThinkCentre Neo Ultra e ThinkBook 14i Gen 6 Plus dovrebbero essere disponibili nel secondo trimestre del 2024. Per i prezzi, si parla di 1.499 dollari per il primo e di 2.199 per il secondo.