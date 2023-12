Questo Natale, regala (o regalati) un dispositivo con un ottimo rapporto qualità-prezzo e ideale per guardare contenuti in streaming, navigare in rete, consultare le email ed effettuare videochiamate. Si tratta del Lenovo Tab M10 di seconda generazione (Wi-Fi + 4G), oggi acquistabile su Amazon a soli 129€ grazie allo sconto immediato del 35%.

Il Lenovo Tab M10 (2a Gen) con connettività 4G è al nuovo minimo storico su Amazon

Non è un top di gamma, ma se stai leggendo questo articolo, significa che sei alla ricerca di un dispositivo economico, di una azienda affidabile (come Lenovo, appunto) e con un pacchetto di specifiche in grado di garantire ottime prestazioni quando si svolgono attività di base.

Sì perché il Lenovo Tab M10 (seconda generazione) è un medio-gamma pensato per streaming, videochiamate, navigazione web, giochi non particolarmente energivori (o “pesanti”, come dicono alcuni). Il processore è un MediaTek Helio P22T (8C, 4x A53 @2.3GHz + 4x A53 @1.8GHz), affiancato da 3GB di RAM LPDDR4x e con archiviazione interna da 32GB espandibile.

Il design è minimale e moderno. La parte frontale è quasi totalmente occupata dal display IPS HD da 10,1 pollici con luminosità fino a 400 nits e rivestimento anti-fingerprint. Il rapporto schermo-corpo è dell’85%, le cornici sono abbastanza sottili, e non sono presenti tasti fisici con cui interagire.

Sul retro la scocca in lega di alluminio è grigia, senza fronzoli ed elementi estetici che alla lunga potrebbero dare fastidio. Nell’angolo in alto a sinistra c’è una fotocamera da 5 megapixel. Non fa miracoli, ma è accettabile visto il prezzo.

Ti ricordo infine che quello attualmente in offerta è il modello Wi-Fi + 4G LTE, quindi significa che puoi collegarti ad Internet sia tramite rete Wi-Fi che tramite dati cellulare. A questa cifra, è quasi impossibile trovare una soluzione con un rapporto qualità-prezzo migliore di questo.

