Lenovo Tab M10 2a generazione all'11% di sconto, il prezzo è SUPER

Molto spesso sottovalutati sono i tablet che non fanno parte delle gamme dei grandi colossi come Samsung ed Apple. Lenovo ad esempio è un’azienda in grado di rendere la vita difficile a questi due iconici brand, che infatti spesso hanno prezzi molto più elevati. Oggi in sconto su Amazon arriva il Tab M10 di seconda generazione, un dispositivo a cui Lenovo ha pensato accuratamente.

Sulle orme della versione precedente, l’azienda orientale è stata in grado di migliorare tutto quello che c’era da migliorare, includendo diverse specifiche nuove. Oggi lo sconto è significativo in quanto su Amazon il suo prezzo scende dell’11%, fermandosi ad un totale di soli 159 €. La garanzia è di due anni e il tablet sarà a casa vostra entro questo venerdì.

Lenovo Tab M10 di 2a generazione, lo sconto e le specifiche

Dotato di un design molto comune per un tablet, questo prodotto di Lenovo mostra un display in alta definizione da 10,1″ di ampiezza. Le sue caratteristiche tecniche vedono un processore MediaTek Helio P22T, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna con Android 10 come OS.

Il Tab M10 offre inoltre un’ampia autonomia grazie alla batteria da 7700 mAh. Anche il comparto fotografico è molto sviluppato con una fotocamera posteriore da 8 MP.

In grado di mettere in difficoltà i tablet più famosi appartenenti a brand che non hanno bisogno di presentazioni, Lenovo gioca a modo suo con il Tab M10 di seconda generazione. Dotato di ottime specifiche tecniche, di un grande design all’insegna della modernità e soprattutto anche dell’alimentatore in scatola, questo prodotto costa oggi anche molto poco.

Il Lenovo TaB M10 di seconda generazione consente a tutti di spendere solo 159 € grazie allo sconto dell’11% disponibile su Amazon. Gli anni di garanzia saranno due come sempre e la spedizione sarà rapida, arrivando a casa vostra entro venerdì.

