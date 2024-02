Se cerchi un tablet Android di qualità ma non vuoi spendere una cifra superiore ai 200€, su Amazon c’è il dispositivo che potrebbe fare al caso tuo. Il Lenovo Tab M10 Plus di terza generazione con display 2K e processore Qualcomm Snapdragon SDM680 costa solo 199€ grazie allo sconto immediato del 20%. I costi di spedizione, come al solito, sono pari a zero per tutti gli abbonati Prime.

Display 2K e chip Qualcomm Snapdragon: il Lenovo Tab M10 Plus (3a Gen) costa meno di 200€ su Amazon

Con un corpo interamente in metallo e un design moderno, il Lenovo M10 Plus di terza generazione si distingue nel panorama dei tablet. Lo schermo 2K da 10,6 pollici e i due altoparlanti con Dolby Atmos ti offrono momenti di intrattenimento più che coinvolgenti.

Come detto, il tablet di Lenovo è dotato di un valido display da 10,6″ con ampio angolo di visione, per immagini nitide e dettagliate. A questo aggiungi l’affidabile processore octa-core Qualcomm Snapdragon SDM680, Wi-Fi incredibilmente veloce e 4GB di RAM e avrai un dispositivo perfetto per l’intrattenimento, a casa come in viaggio.

Il sistema operativo è Android 12, e una volta tirato fuori dalla confezione, dovrai sicuramente scaricare qualche aggiornamento.

A proposito del comparto audio, i due speaker laterali, accuratamente calibrati con Dolby Atmos, rendono tutto estremamente realistico e coinvolgente, da musica e giochi a video e podcast.

E poi c’è anche la modalità bambini, così anche i più piccoli possono godere di contenuti divertenti e adatti a loro. Hai inoltre la possibilità di gestire ciò che guardano e per quanto tempo. Puoi anche essere avvisato se il bambino ha una postura non corretta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.