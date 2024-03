Lenovo Tab M11 con stylus: prezzo TOP con le Offerte di Primavera

Il Lenovo Tab M11 è un tablet Android versatile e pensato principalmente per l’intrattenimento, la produttività e la didattica. Con il suo design dal gusto premium e una scheda tecnica interessante, è una valida soluzione per chi non vuole spendere troppo per un dispositivo di questo tipo. Oggi, con tanto di Lenovo Tab Pen, è acquistabile su Amazon a 219 euro (compresa spedizione) grazie alle offerte di Primavera.

Versatile e dal prezzo accessibile: il Lenovo Tab M11 è tra le Offerte di Primavera di Amazon

Il Tab M11 si presenta con un look moderno. Il corpo in alluminio (in questo caso Seafoam Green, esclusiva di Amazon) è solido e leggero e lo rende ideale per essere trasportato ovunque. E anche abbastanza sottile, e – più in generale – ricorda i più blasonati e costi iPad e Galaxy Tab S.

Lo schermo da 10,95 pollici offre una risoluzione di 1200 x 2000 pixel e una luminosità di 400 nit. La tecnologia IPS garantisce colori vividi e neri profondi, con ampi angoli di visuale. Il refresh rate di 90 Hz rende l’esperienza di utilizzo più fluida, soprattutto durante la navigazione web, lo scrolling e il gaming.

Il Tab M11 è alimentato dal processore octa-core MediaTek Helio G88, supportato da 4GB di RAM e 128GB di archiviazione. Questa configurazione hardware è in grado di gestire senza problemi le attività quotidiane come la navigazione web, la visione di video, l’utilizzo di social media e giochi non troppo impegnativi.

Il comparto audio è formato da due altoparlanti stereo che offrono un suono chiaro e potente. La fotocamera posteriore da 8 megapixel è sufficiente per scatti occasionali, mentre la fotocamera anteriore da 5 megapixel è ideale per videochiamate e selfie.

Il tablet con Android 13 è dotato di una batteria da 7.000 mAh che garantisce un’autonomia di circa 10 ore con un utilizzo moderato. La configurazione oggi in promo supporta sia il Wi-Fi che la connettività LTE.