Lenovo Tab M9: il tablet con Android 12 costa SOLO 99€!

Il Lenovo Tab M9 è un tablet Android versatile, più che affidabile nelle operazioni quotidiane di base e soprattutto – oggi più che mai – economico. Con lo sconto Amazon del 34%, il dispositivo con display da 9 pollici e processore MediaTek Helio G80 costa solo 99€, spedizione inclusa.

Il Lenovo Tab M9 oggi è un vero affare: il tablet Android da 99€ è perfetto anche come regalo di Natale

La Lenovo Tab M9 è un tablet Android entry-level con display da 9 pollici, un processore MediaTek Helio G80, 3 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione.

Il design semplice, lineare, senza elementi che alla lunga potrebbero annoiare. Il corpo è realizzato in plastica (in questo caso è nella colorazione Frost Blue), la parte frontale è dominata dal display da 9 pollici con una risoluzione di 1280 x 800 pixel. La qualità dell’immagine è buona, con colori vivaci e buoni angoli di visione. Il display è anche abbastanza luminoso da essere utilizzato all’aperto.

In quanto a performance, il processore MediaTek Helio G80 è abbastanza potente per eseguire le attività quotidiane, come navigare sul web, guardare contenuti in streaming, consultare le email, giocare ed effettuare videochiamate. I 3GB di RAM sono sufficienti per garantire un’esperienza fluida, lo spazio di archiviazione da 32GB può essere ampliato tramite una scheda microSD.

Il sistema operativo è Android 12, fluido e reattivo. Non mancano le personalizzazioni del brand, così come tutte le applicazioni di Google, tra cui ovviamente il Play Store.

Da segnalare c’è infine la batteria da 7.000 mAh, che con un ciclo di ricarica offre un’autonomia di circa 10 ore (considerando la riproduzione video come valore di riferimento).

