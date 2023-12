Lenovo Tab M9, il tablet quasi regalato da Amazon con il 10% di sconto

Ricordate le qualità del Lenovo Tab M9? Beh, oggi sono di nuovo disponibili su Amazon con un gran prezzo. Il famoso tablet è tornato e con uno sconto del 10%.

Gli utenti interessati oggi potranno farlo proprio per soli 99 € invece che a 119 €. La spedizione sarà a casa vostra entro questo venerdì 15 dicembre, con un anno di garanzia e con alimentatore e custodia in regalo.

Amazon offre in sconto il Lenovo Tab M9, le specifiche

Il tablet Lenovo M9 da 9″ di ampiezza offre un’esperienza visiva straordinaria proprio grazie al display. Si tratta di un unità HD da 1340 x 800 pixel, dotato di tecnologia IPS e una luminosità di 400 nits.

Messo in moto dal processore MediaTek Helio G80, con 8 core di cui 2 Cortex-A75 a 2.0GHz e 6 Cortex-A55 a 1.8GHz, il tablet garantisce prestazioni e fluidità di gran livello, per ogni esigenza. A collaborare ecco anche 3 GB di RAM DDR4.

La connettività avanzata Wi-Fi 5 e il Bluetooth garantiscono una connessione veloce ed efficiente in qualsiasi situazione.

Per quanto riguarda l’archiviazione interna, il tablet di Lenovo dispone di 32 GB di memoria interna, espandibili fino a 128 GB tramite microSD. Potrete dunque salvare tutto ciò che desiderate al suo interno. Non manca una fotocamera posteriore da 5 MP e soprattutto non è da tralasciare la batteria da ben 5000 mAh.

Il Lenovo Tab M9 è oggi disponibile su Amazon con un ottimo sconto, motivo per il quale provarlo potrebbe valere decisamente la pena. Grazie al 10% in meno rispetto al solito, gli utenti potranno portarlo a casa in esclusiva con soli 99 €. Ricordiamo che arriverà a casa vostra entro questo venerdì con un anno di garanzia e con alimentatore e custodia in omaggio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.