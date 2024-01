Lenovo Tab P11 2 Gen con display 2K in sconto, Amazon lo offre all'11%

Probabilmente oggi il vostro nuovo tablet è presente su Amazon ma non ve n’eravate accorti. Si tratta del Lenovo Tab P11 di seconda generazione, prodotto di altissimo livello dotato di un display magistrale.

Il suo design ben rifinito, insieme alle caratteristiche tecniche, consente di essere al cospetto di un dispositivo che non ha nulla da invidiare a quelli di Apple o di Samsung. Il Tab P11 di Lenovo oggi peraltro costa anche meno del solito grazie all’11% di sconto su Amazon. Il suo prezzo finale sarà di 247,04 € con due anni di garanzia e spedizione entro domani.

Lo sconto Amazon sul Tab 11 di Lenovo è pazzesco, le specifiche

Dotato di un ottimo telaio, questo tablet di Lenovo si mostra molto resistente. Oltre a questo, le specifiche tecniche parlano chiaro con un display da 11,5″ di ampiezza con risoluzione in 2000 × 1200, per cui in 2K.

Il Tab P11 di seconda generazione ha un processore MediaTek Helio G99, 4 GB di memoria RAM e 128 Gb di memoria interna. Chiaramente non mancano le fotocamere, con quella posteriore posteriore da 8 MP. La batteria è da 7500 mAh.

Sono effettivamente pochi i tablet in commercio che vantano un display così performante, soprattutto se si esce fuori dai soliti noti. Non si tratta di un iPad né di un Galaxy Tab: questo Lenovo Tab P11 di seconda generazione riesce senza problemi a contendere la leadership a prodotti ben più altisonanti.

Le specifiche tecniche lo confermano in pieno, ma ancor di più ci pensa il prezzo, che diventa la vera variabile a favore del dispositivo di Lenovo. Bastano solo 247,04 € per portarlo a casa grazie allo sconto dell’11%, che comporta anche due anni di garanzia e la spedizione veloce entro domani.

