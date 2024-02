Lenovo Tab P11 2ª Gen: che GODURIA con il display 2K (-50€)

Display 2K da 11,5 pollici, buon processore, design con cornici sottili e simmetriche, stylus incluso nella confezione e sconto immediato di 50€. Insomma, oggi ci sono tante buone ragioni per aggiungere il Lenovo Tab P11 di seconda generazione al proprio carrello Amazon. Anche perché è una esclusiva dello shop digitale del colosso di Seattle, quindi non è possibile trovarlo altrove.

Il Lenovo Tab P11 di seconda generazione è un tablet Android versatile e performante: nella confezione c’è anche lo stylus!

Il Lenovo Tab P11 di seconda generazione è un dispositivo versatile che offre un’esperienza completa per l’intrattenimento, la produttività e la creatività. Con un display da 11,5 pollici 2K, il processore MediaTek Helio G99 e una batteria con una buona autonomia, questo tablet è perfetto per studenti, famiglie e – perché no – professionisti.

Il design di questo tablet Android è moderno e minimale, con una scocca in alluminio grigio grafite. Il dispositivo è sottile e leggero, e – come già anticipato – vanta un display da 11,5 pollici luminoso e nitido, con una risoluzione di 2000 x 1200 pixel e una frequenza di aggiornamento di 60Hz. I colori sono vivaci e realistici, con neri profondi e bianchi brillanti.

Il motore del Lenovo Tab P11 è il processore MediaTek Helio G99 octa-core, abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Il chip è abbastanza potente per gestire la maggior parte delle attività quotidiane, come la navigazione web, lo streaming video, il gioco e l’utilizzo di applicazioni di produttività. La memoria interna può essere espansa fino a 1 TB tramite una scheda microSD. La batteria, poi, è da 7700 mAh e offre un’autonomia di fino a 15 ore di riproduzione video con una singola carica.

Il sistema operativo preinstallato è Android 12. L’interfaccia utente è pulita e intuitiva, con una serie di app preinstallate come, ovviamente, il Play Store di Google. Il tablet è inoltre compatibile con la Lenovo Precision Pen 2 (inclusa nella confezione di vendita), che consente di prendere appunti, disegnare e annotare documenti.

C’è anche altro da segnalare: i quattro altoparlanti JBL con Dolby Atmos, e le due fotocamere, una posteriore da 13 MP e una anteriore da 8 MP. Le fotocamere sono sufficienti per scattare foto e registrare video di buona qualità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.