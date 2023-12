Lenovo Tab P12 con display da 12,7" e risoluzione 3K all'11% di sconto

Valutare tra i dispositivi papabili solo quei tablet dei brand più in voga è sbagliato, in quanto ce ne sono alcuni che godono di ottime caratteristiche. Lenovo ad esempio è uno dei marchi più famosi per quanto riguarda il mondo dei tablet, pur venendo dietro i soliti Samsung ed Apple. Allo stesso tempo il suo Tab P12 non ha nulla da invidiare a quei dispositivi, in quanto possiede un ottimo schermo e grandi specifiche tecniche.

Il dispositivo è uno dei più interessanti del momento, soprattutto perché Amazon ha deciso di metterlo in promozione. Sul famoso sito e-commerce il Lenovo Tab P12 sarà ancora per un po’ in sconto all’11%, con un prezzo finale di 399 €. La spedizione è prevista entro martedì e la garanzia è di due anni. Ricordiamo che è un prodotto esclusivo di Amazon.

Su Amazon ecco il Lenovo Tab P12, ha un display pazzesco

La caratteristica su cui bisogna fare obbligatoriamente un focus quando si tratta di questo tablet di Lenovo è assolutamente il display. Siamo di fronte ad un pannello da 12,7″ di ampiezza con risoluzione in 3K, per immagini spettacolari in qualsiasi condizione. Peraltro è protetto da un Gorilla Glass 3.

Il processore è un MediaTek Dimensity 7050, affiancato a sua volta da una memoria RAM da 8 GB e da una memoria interna da 128 GB. A bordo il sistema operativo è Android 12, e non manca la multimedialità grazie ad una fotocamera frontale da 13 MP e ad una posteriore da 8 MP. Infine la batteria è da ben 10.200 mAh.

