Lenovo Yoga Slim 7 ProX: sconto di 200€ sul super laptop

Tra i migliori laptop Windows attualmente in circolazione c’è il Lenovo Yoga Slim 7 ProX. Si tratta di un portatile con un splendido display 3K, processore AMD Ryzen 5 6600Hs e scheda video GeForce RTX 3050 tra le altre cose. Trattandosi di un top di gamma, il prezzo di listino non è così abbordabile, ma oggi – grazie allo sconto Amazon del 17% – è possibile risparmiare addirittura 200€. E la spedizione è completamente gratuita.

Sconto immediato di 200€ sul Lenovo Yoga Slim 7 ProX, il super laptop Windows con RTX 3050

Lo Yoga Slim 7 ProX è è un laptop con design pulito e rifinito, realizzato con materiali premium, come lega di alluminio e magnesio. Il display PureSight, uno dei punti di forza, è un IPS da 14,5 pollici con risoluzione 3K (3072 x 1920 pixel). La luminosità massima è di 400 nit, il che lo rende ideale per l’utilizzo in ambienti luminosi, la frequenza di aggiornamento è invece di 120 Hz.

Le prestazioni del Yoga Slim 7 Prox sono eccellenti. Del resto, si tratta di un top di gamma. Il modello oggi in offerte su Amazon arriva con il processore AMD Ryzen 5 660HS Creator Edition (prestazioni massime, consumi ridotti), 16GB di RAM LPDDR-6400 e 512GB di archiviazione SSD. Ma non va dimentica la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 con 4GB dedicati: perfetta per i software di editing (è ottimizzato per Adobe Premiere Pro) ma anche il gaming.

Il laptop (essendo un 14,5 pollici) arriva con in dotazione la tastiera tipica dei Lenovo. Sono presenti i tasti funzione ma è assente il tastierino numerico sulla destra. Il trackpad è ampio e preciso, e sui due lati della tastiera (retroilluminata) sono visibili le griglie degli altoparlanti.

Il sistema operativo, infine, è Windows 11. La piattaforma di Microsoft è in costante aggiornamento, soprattutto in termini di intelligenza artificiale, e include diverse funzionalità per migliorare la produttività.

