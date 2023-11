LG OLED da 55", la smart TV 4K migliore a metà prezzo su Amazon

La grande offerta di oggi su Amazon per quanto riguarda il mondo delle smart TV di alto livello vede LG come protagonista. La sua OLED da 50″ in versione 2023 mostra caratteristiche estremamente spiccate.

Il prezzo scende del 48% e tocca un totale di soli 1043 € con due anni di garanzia e il reso gratuito fino al 31 gennaio 2024.

LG OLED 2023, la smart TV PERFETTA!

Ciò che contraddistingue questa televisione è sicuramente la grande tecnologia che è stata adoperata per la sua costruzione. D’altronde quando si parla di un colosso come LG, c’è veramente poco da dire: la grande resa è assicurata, soprattutto in termini di colori e in termini di estetica.

Partendo proprio da quest’ultimo aspetto, la televisione può essere tranquillamente appesa al muro o piazzata su di una qualsiasi base. Il piede centrale è molto largo e garantisce un’ottima stabilità. Venendo dal design della smart TV, non ci sono bordi su tutti i lati e si lascia ampio spazio all’azione.

La tecnologia OLED consente di godere di una profondità di colore senza precedenti, tipica di questa tipologia di TV. Soprattutto i neri saranno perfetti: ricordiamo infatti che la tecnologia OLED, nel momento in cui bisogna riprodurre il nero, spegne quei determinati pixel garantendo una tonalità reale.

L’altra diagonale da 55″ e la risoluzione in 4K fanno il resto, soprattutto grazie all’aiuto da parte del processore Alpha 7 Gen 6. Ci sono tutte le tecnologie del caso, come ad esempio l’Upscaling Ai, il suono surround di alta qualità e molto altro. Non potevano mancare inoltre il Dolby Vision e il Dolby Atmos.

Il prezzo finale di questa spettacolare smart TV è di 1043 €. Lo sconto sarà valido ancora per qualche giorno, e se non sarà disponibile bisognerà soltanto attendere affinché lo store venga ricaricato.

