LG presenta la nuota TV OLED trasparente che si "trasforma" in acquario

Le TV saranno di certo tra le protagoniste del CES 2024, con i più grandi marchi del settore che si sfidano a suon di innovazione. Tra i brand di spicco, LG è uno di quelli che vuole senza ombra di dubbio conquistare l’attenzione, con un prodotto che potrebbe segnare una svolta nel settore.

Stiamo parlando di una TV trasparente con schermo OLED da 77 pollici per uso domestico. Il prodotto, noto come OLED T, è stato presentato nel contesto della kermesse di Las Vegas, apparendo come una sorta di “grande finestra”.

Nella dimostrazione, è stato mostrato come lo schermo sia in grado di riprodurre, in maniera estremamente realistica, un acquario. Al di là di questa dimostrazione tecnica, OLED T è una TV ideata per offrire il meglio di sé riproducendo film ed eventi sportivi. Al di là dell’aspetto tecnico, ciò che colpisce del prodotto è la sua capacità di “scomparire” dentro un mobile, adattandosi a qualunque contesto.

Andiamo dunque ad analizzare da vicino specifiche e caratteristiche di un dispositivo così interessante.

OLED T: la TV trasparente che diventa arredamento quando non è utilizzata

OLED T sfrutta la tecnologia di trasmissione wireless di LG, con l’unico cavo presente che serve per l’alimentazione del dispositivo. Per la gestione di cavi HDMI e altre connessioni, viene utilizzato un box separato, che non deve per forza essere nelle immediate vicinanze della TV, con LG che parla di una distanza massima di 9 metri.

Al fine di rendere lo schermo un elemento d’arredamento, OLED T offre agli utenti una serie di screensaver, widget e orologi (oltre alla funzione acquario già illustrata) che possono essere attivati quando non si utilizza attivamente la TV.

Allo stato attuale è disponibile solo in una dimensione (ovvero i già citati 77 pollici), ma LG ha affermato che le versioni future potrebbero diventare più grandi o più piccole a seconda del feedback dei clienti.

Ancora nessuna indiscrezione rispetto al possibile prezzo anche se, come prevedibile, non sarà di certo una TV economica.