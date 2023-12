LG smart TV da 55" 4K 2023, il prezzo su Amazon è spettacolare

Finire su Amazon per acquistare una nuova televisione e quanto accade ordinariamente tra gli utenti. Quando si cerca un prodotto del genere, soprattutto tra le smart TV, si finisce per optare per il famoso maschio LG, leader indiscusso in tale ambito. Sul famoso sito e-commerce oggi è disponibile una variante da 55″ della gamma UR80 2023, una delle più aggiornate.

La televisione di LG costa il 4% in meno rispetto al solito per un prezzo totale di 419 €. Il tutto è reso ancor più unico da due anni di garanzia e dalla spedizione rapida entro il 3 gennaio a casa vostra.

Con un grande sconto ecco la smart TV di LG che fa al caso vostro

Tutti quelli che acquistano una smart TV di LG sanno benissimo di cadere sempre in piedi. A questi prodotti non manca praticamente nulla, a partire dall’ampia diagonale di schermo, che in questo caso è da 55″, fino alla risoluzione, che arriva al 4K con certificazione HDR10 Pro.

A bordo della smart TV di LG c’è Alexa e c’è anche il nuovo sistema operativo webOS 2023.

Chi credeva che acquistare una televisione di grande calibro fosse impossibile a prezzi accessibili, si sbagliava di grosso. Questa LG UHD da 55″ in versione 2023 è qui proprio per smentire le persone.

Le sue caratteristiche tecniche sono di indubbia qualità ed è per tale motivo che portarla a casa è fondamentale in un periodo del genere. La fine del 2023 mette gli utenti di fronte ad uno sconto eccezionale, che porta la televisione a costare il 4% in meno per un totale di 419 €. Sono compresi nel prezzo i soliti due anni di garanzia con la spedizione rapida che sarà a casa vostra entro il 3 gennaio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.