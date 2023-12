LG UltraGear da 24", il monitor da gaming a prezzo bomba su Amazon

Qualcuno l’avrà già visto durante i giorni del Black Friday, ma ora è ritornato in auge. Il suo prezzo molto basso ha garantito agli utenti di portare a casa un monitor di altissimo livello come se fosse un regalo. Si parla del nuovo LG UltraGear da 24″, schermo dedicato soprattutto a chi ama il mondo del gaming.

Prodotti di questo genere raramente arrivano a costi così bassi, soprattutto con specifiche di questo livello. Ricordiamo infatti che la risoluzione è molto alta così come la frequenza di aggiornamento. Inoltre c’è anche un appunto da fare sull’estetica: questo monitor è davvero bello da vedere.

Oggi Amazon lo propone con uno sconto del 37% che fa dunque scendere il prezzo fino a 149,99 €. Gli anni di garanzia compresi sono due, mentre la spedizione sarà a casa vostra in un massimo di una settimana.

Il monitor LG UltreGear costa il 37% in meno, le specifiche

L’LG UltraGear non ha bisogno di presentazioni: è un monitor da 24″ con una risoluzione in full HD e con standard HDR10. La sua frequenza di aggiornamento può arrivare a 144 Hz.

Per quanto concerne l’estetica, è regolabile in inclinazione e in rotazione, proprio per consentire molteplici possibilità. È dotato anche della tecnologia AMD FreeSync Premium.

Oltre alle caratteristiche tecniche, effettivamente di gran rilievo, di questo monitor, c’è un altro aspetto molto importante che è legato al prezzo. Sia chi ama il gaming che chi vuole avere la qualità migliore per il proprio computer, può optare per un acquisto del genere con il 37% di sconto. Il prezzo finale corrisponderà infatti a soli 149,99 € con due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.