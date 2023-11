LG UltraGear da 27" in QHD, il monitor perfetto del Black Friday 2023

Quando arrivano eventi di questo calibro, è sempre tempo di cercare un nuovo monitor, come ad esempio quello che mette a disposizione oggi casa LG. Direttamente su Amazon, sfruttando la finestra del Black Friday 2023, gli utenti potranno venire in possesso del famosissimo schermo da gaming UltraGear.

Questo dispositivo vanta innanzitutto un design molto particolare, che fa capire subito di che pasta è fatto il monitor. L’UltraGear fornisce fin da subito quel sentimento in più ai giocatori, che solo a guardarlo sapranno di avere di fronte un vero e proprio mostro.

Oltre alla sua diagonale molto ampia, anche la risoluzione racchiude un vero punto di forza. Oggi il prodotto di LG peraltro costa meno del solito grazie al 12% di sconto applicato da Amazon. Questo significa che costerà 219,99 €. Sono inclusi due anni di garanzia e soprattutto la spedizione rapida.

LG UltraGear, il monitor da gaming perfetto

Oltre all’estetica, che fa di questo monitor un vero e proprio asso nell’ambito, ci sono anche delle caratteristiche tecniche molto interessanti. L’UltraGear di LG è uno schermo davvero performante che offre ogni giorno la migliore risoluzione: quest’ultima è in QHD a 2560 x 1440 pixel con certificazione HDR10.

La frequenza di aggiornamento è a 165 Hz. In più è compatibile con tutte le tipologie di schede video, per cui non ci saranno problemi.

Con queste caratteristiche tecniche, qualsiasi utente sarebbe impressionato. Il monitor di LG è infatti uno dei più acquistati in assoluto, soprattutto durante questa giornata del Black Friday 2023. Secondo le informazioni, il prezzo è al minimo storico, con il 12% di sconto che consente di avere un costo finale di 219,99 €. Sono inclusi due anni di garanzia e anche la spedizione rapida.

