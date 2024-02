L'HP Envy x360 con touchscreen è il MIGLIORE, è un'ESCLUSIVA Amazon

Arriva in sconto su Amazon con un’offerta a tempo il computer convertibile HP Envy x360. Dotato di touchscreen e di specifiche tecniche ottime, questo prodotto oggi è un’esclusiva del famoso sito e-commerce.

Grazie al 9% di sconto, il prezzo scende a 999,99 €. Basterà attendere a domani per ricevere questo portatile a casa con due anni di garanzia.

Hp Envy x360 15, il computer che si trasforma in tablet che tutti vogliono

Partiamo subito con il punto di forza che è il display: il famigerato HP Envy x360 15, garantisce a tutti un pannello super performante. Questo è da 15,6″ di ampiezza ed ha una risoluzione in full HD. Il vero plus è il touchscreen, siccome può essere utilizzato anche con le dita. Spingendolo indietro, può ruotare a 360°, consentendo al computer di diventare un tablet.

A volte è un processore AMD Ryzen 7 accompagnato da 16 GB di memoria RAM e da un SSD da 512 GB. Il sistema audio è una chicca: è firmato da Bang&Olufsen.

Inizialmente si potrebbe non dare valore alla specifica, o meglio alla caratteristica principale di questo dispositivo: il suo essere convertibile. L’HP Envy x360 è quel computer che può svoltare la giornata lavorativa o semplicemente i momenti di svago. Ruotando il display, si possono trovare posizioni utilissime per lavorare magari con più comodità o semplicemente per guardare un film con un’altra angolazione.

Oltre a questi che sono i veri e propri punti di forza, c’è un hardware che in termini di prestazioni e fantastico. Il fiore all’occhiello è il sistema audio firmato, accompagnato dalla grande qualità dello schermo. Oggi il 9% di sconto garantisce su Amazon un costo di 999,99 €, che comprende a sua volta due anni di garanzia e anche la spedizione veloce.

