Con il Moulinex HF80CBK Companion XL anche la cucina diventa smart. Il robot da cucina multifunzione con 12 programmi e ricettari tramite applicazione per smartphone e tablet. L’ottima notizia del giorno è che il dispositivo è oggi proposto in offerta a 449,99€ su Amazon grazie allo sconto del 16% sul prezzo di listino.

Il robot Moulinex Companion XL è il tuo nuovo assistente in cucina

Il Moulinex HF80CBK Companion XL è un robot da cucina multifunzione che ti permette di preparare una vasta gamma di piatti con facilità e in poco tempo. Con un design intuitivo, il Companion XL è l’alleato perfetto per chi ama cucinare ma non ha sempre il tempo o le competenze necessarie.

Il robot è dotato di un motore da 1500 Watt che garantisce prestazioni elevate e una preparazione rapida di qualsiasi pietanza. La ciotola in acciaio inossidabile ha una capacità di 4,5 litri, ideale per cucinare per tutta la famiglia o per preparare grandi quantità di cibo.

Il Companion XL include 12 programmi automatici per preparare facilmente diverse pietanze, tra cui primi piatti, secondi piatti, dolci e dessert. La modalità manuale ti permette di controllare manualmente la velocità, la temperatura e il tempo di cottura per una maggiore personalizzazione delle tue ricette.

Il robot viene fornito con 6 accessori in dotazione, tra cui una lama per impastare, una frusta, un gancio per mescolare, una spatola e un cestello per la cottura a vapore. Non poteva di certo mancare un ricettario: questo vanta oltre 300 ricette per aiutarti a creare piatti deliziosi e sorprendere i tuoi ospiti.

In termini di connettività, troviamo il Bluetooth, che ti permette di collegarlo al tuo smartphone o tablet e accedere a un’ampia gamma di ricette online. E poi c’è la sopracitata applicazione (Android, iOS/iPadOS) che ti permette di controllare il robot a distanza, di scaricare nuove ricette e di creare i tuoi piani di cottura personalizzati.

Il Moulinex HF80CBK Companion XL è un robot da cucina multifunzione versatile e potente che rende la cucina un’esperienza più facile e divertente. Con la sua ampia gamma di funzioni e accessori, il Companion XL è l’ideale per chi desidera preparare piatti deliziosi e salutari in poco tempo.