Liberati dalle telefonate spam con Incogni: ora costa il 50% in meno

Sei stanco di ricevere chiamate di telemarketing e messaggi indesiderati? Incogni è il tool che ti aiuta a rimuovere i tuoi dati personali dal web, impedendo che vengano utilizzati da call center e aziende di marketing. Ora puoi attivare il piano annuale con uno sconto del 50%, pagando solo 6,99€ al mese invece di 13,98€. Ma come riesce a fare tutto questo? Scopriamolo nel dettaglio.

Blocca lo spam e proteggi la tua privacy con Incogni

Ogni giorno, i tuoi dati vengono raccolti, archiviati e venduti a terze parti senza che tu ne sia consapevole. Questo significa che il tuo numero di telefono può finire nei database di aziende che inviano pubblicità aggressiva e chiamate insistenti. Incogni si occupa di individuare e contattare le società che detengono le tue informazioni personali, chiedendo la loro rimozione in conformità con le normative sulla privacy, come il GDPR.

Utilizzando un sistema automatizzato ed efficiente, Incogni analizza costantemente la presenza dei tuoi dati online e ne richiede la cancellazione, garantendoti una protezione continua. Con il tempo, noterai una drastica riduzione delle telefonate di telemarketing e delle email spam.

L’attivazione di Incogni è semplice e veloce. Dopo aver sottoscritto l’abbonamento, il sistema inizia subito il lavoro di identificazione e rimozione dei tuoi dati dai database pubblici e privati. Grazie a controlli regolari, mantiene la tua privacy protetta nel tempo.

Oggi puoi attivare il piano annuale di Incogni con il 50% di sconto, a soli 6,99€ al mese, e dire addio per sempre alle telefonate di telemarketing. Per maggiori informazioni e per attivare la tua protezione online, visita il sito ufficiale di Incogni.