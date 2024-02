Il partner perfetto per le pulizie di casa è l’aspirapolvere senza fili Rowenta X-PERT 3.60. Ricaricabile (autonomia 45 minuti), leggera e soprattutto – solo per oggi – in super offerta su Amazon. Con lo sconto del 47% sul prezzo di listino, l’elettrodomestico costa solo 109,99 euro, spedizione compresa.

L’aspirapolvere senza fili di Rowenta ha un design ergonomico ed è super leggero

L’aspirapolvere senza fili Rowenta X-PERT 3.60 è una vera e propria rivoluzione nella pulizia domestica per chiunque abbia utilizzato fino ad oggi un modello vecchio, pesante e con cavo. Libero da cavi ingombranti e ostacoli, questo elettrodomestico offre un’esperienza di pulizia fluida e senza sforzo, adattandosi a qualsiasi tipo di pavimento e superficie.

Con un peso di soli 2,2 kg, l’X-PERT 3.60 è estremamente leggero e maneggevole, permettendoti di pulire senza fatica anche per lunghi periodi. Il design poi è ergonomico e si adatta perfettamente alla mano, garantendo una presa comoda e sicura.

Dotato di una batteria al litio da 22 V, l’aspirapolvere assicura un’autonomia fino a 45 minuti in modalità standard, ideale per pulire appartamenti di medie dimensioni. La tecnologia ciclonica avanzata offre una potente aspirazione che cattura polvere, peli di animali e briciole in un’unica passata.

L’X-PERT 3.60 non è solo un semplice aspirapolvere: si trasforma in un pratico aspirapolvere portatile e in un aspirabriciole con un solo gesto. La spazzola motorizzata è dotata di luci LED che illuminano le zone buie, facilitando la pulizia sotto i mobili e negli angoli più difficili.

Il serbatoio da 0,5 litri, infine, è facile da svuotare e la batteria è removibile e ricaricabile in sole 4 ore. Nella confezione di vendita è incluso anche il comodo supporto da parete.