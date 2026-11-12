LibreOffice 26.8.2: l'aggiornamento corregge 35 errori in documenti e diapositive

LibreOffice continua a ricevere interventi di manutenzione per rendere più affidabile il lavoro quotidiano negli uffici che adottano questo strumento.

La Document Foundation ha pubblicato LibreOffice 26.8.2, un aggiornamento correttivo che affronta problemi emersi nell’uso della suite, senza introdurre cambiamenti vistosi all’interfaccia.

Il rilascio interessa chi prepara documenti, lavora con fogli di calcolo o realizza presentazioni, soprattutto quando deve aprire file creati con software meno recenti. Le modifiche derivano dal lavoro della comunità di sviluppo e controllo qualità. L’obiettivo è ridurre gli inconvenienti che possono compromettere attività già avviate. La pubblicazione si inserisce nel ciclo di manutenzione seguito dalla Document Foundation per mantenere coerente l’esperienza tra le piattaforme supportate.

Un aggiornamento concentrato su stabilità e compatibilità

La distribuzione comprende circa 35 correzioni. Una parte riguarda arresti improvvisi e blocchi che potevano interrompere il lavoro. In Writer è stato risolto un problema legato alla correzione automatica nei campi di testo dei moduli. Impress, invece, non dovrebbe più bloccarsi durante lo scorrimento delle diapositive mentre è in corso la riproduzione di contenuti multimediali.

L’aggiornamento ripristina anche l’audio nelle presentazioni. Sul fronte dell’interoperabilità, la suite importa meglio alcuni documenti Microsoft Office salvati in un formato binario meno recente. In precedenza, determinati file potevano non aprirsi oppure essere interpretati in modo errato. La correzione è utile negli scambi tra ambienti che non utilizzano lo stesso programma.

Calc riceve un intervento sul comportamento dei riferimenti relativi quando si copia un foglio. Il difetto, introdotto con LibreOffice 26.8.0, poteva modificare i risultati delle formule senza generare un errore evidente. La nuova versione aggiunge il supporto ai file Web Query, impiegati per importare dati da pagine web.

Download e scelta del ramo più adatto

Le modifiche riguardano anche la qualità tipografica. Writer offre un controllo più preciso sulla sillabazione delle parole composte, evitando interruzioni poco naturali a fine riga. È stata inoltre corretta la visualizzazione del trattino unificatore su alcuni Mac con processore Apple Silicon. Sono dettagli che incidono sulla leggibilità dei documenti stampati.

La Document Foundation raccomanda questa edizione a chi desidera utilizzare la linea più recente. Chi lavora in ambienti di produzione e preferisce una versione più collaudata può restare sulla serie 26.2, il cui supporto termina il 30 novembre 2026. Per le organizzazioni con installazioni estese sono disponibili edizioni aziendali, accompagnate da assistenza professionale e accordi sul livello del servizio.

Il pacchetto si scarica dal sito ufficiale di LibreOffice per i principali sistemi operativi desktop, dove è disponibile anche la documentazione completa relativa all’aggiornamento. Su Linux è possibile attendere i pacchetti aggiornati nei repository della propria distribuzione: la disponibilità dipende dai manutentori.