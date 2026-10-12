LineageOS 24 porta Android 17 sui vecchi smartphone: cosa cambia

LineageOS si prepara a una nuova fase del proprio percorso con un aggiornamento che punta a rendere più attuale l’esperienza Android senza abbandonare l’attenzione per i dispositivi supportati dalla comunità.

Il progetto ha presentato LineageOS 24, basato su Android 17, accompagnandolo con interventi sull’interfaccia, sulle applicazioni integrate e sugli strumenti destinati all’installazione. Il changelog ufficiale descrive anche modifiche ai processi interni di sviluppo e manutenzione, oltre a un sistema di flash utilizzabile dal browser.

Le novità interessano sia chi utilizza quotidianamente la ROM sia chi contribuisce al suo sviluppo. È quindi utile distinguere le funzioni annunciate dalle possibilità che dipenderanno dal dispositivo e dalla configurazione.

La nuova base Android e le app aggiornate

Il passaggio ad Android 17 è accompagnato da un lavoro di adattamento del codice e delle funzionalità sviluppate dal team.

Secondo il changelog, l’aggiornamento è stato preparato più rapidamente del previsto anche grazie all’esperienza accumulata nell’adattamento alle modifiche introdotte da Google nelle precedenti generazioni della piattaforma.Questo aspetto è rilevante perché mantenere una ROM richiede di integrare le evoluzioni del sistema di riferimento, preservando al tempo stesso le personalizzazioni del progetto.

Anche le applicazioni preinstallate ricevono attenzione. Diverse componenti della suite adottano Material 3 Expressive, il linguaggio visivo che aggiorna gerarchie, superfici e interazioni dell’interfaccia. Il changelog menziona inoltre miglioramenti per applicazioni come Canvas, Twelve e Jelly. L’effetto concreto può variare in base all’app e al dispositivo, ma l’obiettivo è rendere più coerente l’esperienza tra gli strumenti forniti insieme al sistema operativo.

Il lavoro non riguarda soltanto l’aspetto grafico. L’adattamento delle applicazioni e dei componenti di sistema deve convivere con differenze hardware, driver e configurazioni specifiche dei dispositivi mantenuti dalla comunità. Per questo motivo, la disponibilità effettiva delle funzioni va verificata nelle informazioni relative al modello interessato, senza presumere che ogni dispositivo riceva tutte le novità nello stesso modo.

Il flash dal browser e il lavoro sulla manutenzione

Una delle novità più pratiche è flash.lineageos.org, uno strumento che consente di avviare la procedura di installazione attraverso un browser compatibile e una connessione USB. Il progetto indica il supporto ai protocolli Amlogic Burn e Samsung Odin. La compatibilità non è universale: prima di procedere è necessario controllare che il dispositivo e il metodo previsto siano effettivamente supportati, seguendo le istruzioni ufficiali. Lo strumento si affianca alla documentazione esistente, non la sostituisce.

Sul fronte tecnico, il progetto descrive cambiamenti ai processi di integrazione continua e distribuzione. I controlli automatici contribuiscono a intercettare problemi di formattazione, qualità e conformità delle licenze, mentre gli artefatti prodotti dalle build possono essere resi disponibili ai collaboratori attraverso GitHub Actions. È un lavoro meno visibile rispetto alle novità dell’interfaccia, ma importante per rendere più ordinata la collaborazione tra chi mantiene applicazioni e componenti del sistema.

Il changelog segnala inoltre un aggiornamento della copertura delle patch di sicurezza, con differenze tra i rami mantenuti. Gli utenti dovrebbero quindi consultare le informazioni specifiche della propria installazione, anziché considerare tutte le varianti equivalenti.