Linux 6.19 rilancia le vecchie GPU AMD GCN: +30% di prestazioni con AMDGPU

Con l’arrivo del kernel Linux 6.19, gli utenti delle ormai veterane GPU AMD basate su architettura GCN 1.0 “Southern Islands” e GCN 1.1 “Sea Islands” ricevono un aggiornamento significativo: il driver AMDGPU diventa ora il driver predefinito, sostituendo il vecchio e consolidato driver Radeon che da oltre due decenni supportava queste schede grafiche. Il cambiamento non solo modernizza il supporto software, ma porta vantaggi concreti in termini di prestazioni e compatibilità con Vulkan.

Dal driver Radeon ad AMDGPU: motivazioni e vantaggi

Fino ad oggi, le GPU GCN 1.0/1.1 potevano utilizzare AMDGPU solo tramite configurazioni manuali a livello di modulo del kernel. Tuttavia, grazie al lavoro di Valve e in particolare di Timur Kristóf, il supporto di AMDGPU per le schede Radeon HD 7000/8000 e della serie Rx 200 ha finalmente raggiunto la feature parity con il driver Radeon. Il superamento di questo traguardo ha permesso ad AMD di rendere il passaggio a AMDGPU predefinito una scelta stabile e vantaggiosa.

I principali benefici includono:

Prestazioni superiori : AMDGPU è attivamente sviluppato, mentre il driver Radeon riceve solo manutenzione minima.

: AMDGPU è attivamente sviluppato, mentre il driver Radeon riceve solo manutenzione minima. Supporto nativo a Vulkan tramite RADV : solo AMDGPU supporta pienamente il driver RADV Vulkan, permettendo l’esecuzione di giochi e applicazioni basati su Vulkan anche su GPU datate.

: solo AMDGPU supporta pienamente il driver RADV Vulkan, permettendo l’esecuzione di giochi e applicazioni basati su Vulkan anche su GPU datate. Compatibilità futura: AMDGPU supporta tutte le nuove architetture AMD fino a CDNA e RDNA4, garantendo una continuità evolutiva del driver.

Benchmark: Radeon HD 7950 su Linux 6.19

Per valutare concretamente i vantaggi del nuovo driver, si può ad esempio mettere alla prova una scheda Radeon HD 7950 con Linux 6.19 e Mesa 26.0-devel. Il confronto tra Radeon e AMDGPU ha evidenziato risultati significativi.

Parlando di prestazioni OpenGL, avviando un test con Xonotic, in tutti i preset di qualità (Low, High, Ultra, Ultimate) AMDGPU ha superato il driver Radeon, con miglioramenti notevoli a 3840×2160 pixel. A risoluzioni più elevate e con antialiasing attivo, nel test con yquake2 AMDGPU ha fornito fps superiori al driver Radeon.

Avviando qualche benchmark con Unigine (Heaven, Valley, Superposition) e GpuTest, AMDGPU ha confermato il vantaggio prestazionale, senza regressioni.

Facendo una media geometrica di tutti i test, il responso finale è impressionante: miglioramento di circa 30% rispetto al driver Radeon per la Radeon HD 7950, un risultato davvero super convincente considerando l’età della GPU.

Supporto Vulkan

Come evidenziato in precedenza, il passaggio ad AMDGPU abilita automaticamente il driver RADV Vulkan, consentendo l’esecuzione di titoli più datati con API Vulkan.

Inoltre, i miglioramenti nelle performance di Steam Play/Proton sono tangibili, in particolare per i giochi Direct3D convertiti su Vulkan.