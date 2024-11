Linux Mint ottiene il supporto per laptop Framework

Il team di Linux Mint ha pubblicato oggi la sua ultima newsletter, con aggiornamenti entusiasmanti. Tra questi vi è un annuncio significativo sulla collaborazione con Framework Laptops, che ha il potenziale per migliorare la compatibilità di Mint con hardware progettato tenendo a mente flessibilità, riparabilità e sostenibilità. Per chi non lo sapesse, a differenza della maggior parte dei laptop tradizionali, i laptop Framework sono costruiti per essere intuitivi. Ciò rende semplice la sostituzione o l’aggiornamento dei componenti. Questo approccio modulare estende la durata del laptop e promuove la sostenibilità riducendo i rifiuti elettronici.

Secondo Clement Lefebvre di Linux Mint, il team ha ricevuto di recente il Laptop 13 di Framework e le prime impressioni sono promettenti. Inoltre, questa partnership potrebbe aprire nuove strade per Linux Mint, consentendo agli sviluppatori di lavorare con componenti e tecnologie avanzate presenti nelle offerte di Framework. Naturalmente, ciò significa anche che, se la compatibilità procedesse senza intoppi, Linux Mint potrebbe tranquillamente consigliare Framework Laptops alla sua community. Come ha osservato Lefebvre, la recensione completa del Laptop 13 sarà disponibile nell’aggiornamento del mese prossimo, ma i primi sentimenti sono già positivi.

Linux Mint: le novità per la versione 22.1

Oltre a ciò, Linux Mint 22.1 in uscita a dicembre, sarà dotato dell’ambiente desktop Cinnamon 6.4. Quest’ultimo introdurrà un nuovissimo tema e una funzionalità Night Light per aiutare a ridurre l’affaticamento degli occhi quando si lavora di notte al computer. La nuova funzionalità Night Light sostituirà l’implementazione Redshift utilizzata nelle precedenti release e sarà integrata nelle impostazioni. Inoltre, funzionerà sia con le sessioni Wayland che X11, poiché gli sviluppatori stanno ancora lavorando per impostare Wayland come predefinito nella release futura. Insieme al nuovo tema Cinnamon predefinito in Linux Mint 22.1, il team introdurrà anche una finestra di dialogo “Uscita forzata” riscritta in Clutter che apparirà quando un’applicazione è bloccata e non risponde più, pulsanti multimediali modernizzati e OSD dell’area di lavoro, una nuova applet di stato, nonché notifiche, animazioni e menu principale migliorati. Per informazioni più dettagliate, consultare il report di ottobre del progetto.