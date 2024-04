L’iPad di nona generazione, nonostante abbia qualche anno in più sulle spalle (è del 2019), rappresenta ancora oggi una opzione eccellente per chi cerca un tablet affidabile e versatile per le attività quotidiane. Ed è compatibile con iPadOS 17, l’ultimo major update rilasciato da Apple.

Oggi lo puoi acquistare in offerta a soli 309,99 euro su eBay, spedizione compresa. È venduto da grandestore, venditore professionale con 100% di feedback positivi e oltre 98.000 recensioni.

Un tablet affidabile per tutti i giorni? L’iPad di 9ª generazione è perfetto, ed è anche in sconto

Il design dell’iPad di 9ª generazione è simile a quello dei modelli precedenti, con un corpo in alluminio robusto e un display Retina da 10,2 pollici con True Tone. Il pannello offre una buona qualità delle immagini, con colori vivaci e una luminosità sufficiente (500 nit) per un uso confortevole anche all’aperto. La risoluzione è di 2160 x 1620 pixel, più che adeguata per la maggior parte delle attività, come la navigazione web, la visione di video e l’utilizzo di app.

Il tablet è alimentato dal chip A13 Bionic, che offre prestazioni fluide e reattive per la maggior parte delle attività. Pur non essendo il processore più recente di Apple, è comunque in grado di gestire senza problemi app pesanti come giochi e software di editing video. Il sistema operativo è iPadOS 17 (quasi sicuramente da installare dopo la prima accension), che offre un’ampia gamma di funzionalità, tra cui multitasking migliorato, supporto per Apple Pencil.

Il device made-in-Cupertino dispone di una fotocamera posteriore da 8 megapixel con zoom digitale fino a 5x e stabilizzazione automatica dell’immagine, e una fotocamera frontale da 12 megapixel con angolo di campo di 122°. Per quanto riguarda i video, è possibile registrarli in Full HD (risoluzione massima) a 25 o 30 fps.

In termini di autonomia, l’iPad di 9ª generazione offre una durata della batteria eccellente, che dura fino a 10 ore con una singola carica. Il tablet supporta poi la Apple Pencil di prima generazione, perfetta per prendere appunti, disegnare e annotare documenti. È ed è compatibile anche con la Smart Keyboard, che lo trasforma in un vero e proprio laptop.