L'iPad Pro da 12,9" disponibile a prezzo STRACCIATO con le offerte di primavera

La materia dei tablet è disciplinata e totalmente dominata da Apple, colosso americano che ha lanciato il fenomeno ormai diversi anni fa. Grazie alle offerte di primavera oggi l’esponente primario della gamma iPad arriva in grande sconto.

Il modello Pro 2022 da 12,9″ di schermo riesce a far convergere al suo interno tutta la potenza del nuovo processore proprietario ma anche una bellezza invidiabile. Il connubio perfetto che c’è tra prestazioni ed estetica non è assolutamente proponibile da altre aziende. Oggi l’iPad Pro di Apple, peraltro inversione Wi-Fi+Cellular, costa il 10% in meno e si ferma a 1619 €.

L’iPad Pro di Apple in versione 2022 è super scontato solo su Amazon

Dotato di un display da 12,9″ di tipo Liquid Retina XDR con ProMotion, l’iPad Pro 2022 offre anche un processore potentissimo del calibro del nuovo M2. Non mancano ovviamente le fotocamere, con i due sensori posteriori da 12 + 10 MP e con la fotocamera frontale con inquadratura automatica da 12 MP. La batteria garantisce un’autonomia che va oltre la giornata e per la sicurezza state tranquilli: c’è il Face ID.

C’è poco da fare: quando bisogna acquistare un prodotto di livello nel mondo dei tablet, serve andare subito sugli iPad. Questo modello Pro di Apple in versione 2022 con 12,9″ è un mostro. Il suo punto di forza è ovviamente il display ma non bisogna biasimare il fatto che sia Wi-Fi+Cellular. In questo modo lo si può portare dietro anche essendo consci di non trovare una rete wireless su cui appoggiarsi. Il vantaggio rispetto al modello solo Wi-Fi è quello di essere più funzionale ed utile.

Con uno sconto di ben 180 €, oggi l’iPad Pro 2022 di Apple è disponibile a 1619 €. Ci sono due anni di garanzia e anche la spedizione rapida in un giorno.