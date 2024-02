L'iPhone 13 non è mai costato cosi poco, ACQUISTALO su Amazon (-20%)

Oggi l’iPhone 13 è in sconto su Amazon con un prezzo fantastico. Si tratta della variante color Galassia con 128 GB di memoria interna.

Il prezzo diminuisce del 20% grazie all’offerta disponibile e arriva a soli 604 €. Gli anni di garanzia disponibili sono chiaramente due, di cui il primo con Apple.

iPhone 13 da 128 GB, il top perfetto per risparmiare avendo tutto

L’iPhone 13 è bellissimo. C’è poco altro da dire in merito all’estetica di questo piccolo capolavoro di Apple che, sebbene siano passati due anni, risulta ancora super attuale. Effettivamente è cambiato poco quanto nulla in termini di design rispetto ai nuovi prodotti, con questo top di gamma che è ancora estremamente performante anche dal punto di vista tecnico.

Il merito è da attribuire al processore A15 Bionic, un fenomeno in termini di fluidità e soprattutto efficienza energetica. Bellissimo il display da 6,1″ di tipo Super Retina XDR, chiarissimo sotto la luce del sole e definito al massimo in ogni occasione. Il sistema sistema a doppia fotocamera da 12 MP garantisce poi scatti straordinari e la registrazione di video in 4K con supporto per l’HDR.

Qual è la motivazione principale che può spingere gli utenti ad acquistare questo iPhone 13? Certamente la sua grande qualità e il suo essere ancora attuale. Dal punto di vista del design non si discosta molto dagli ultimi modelli di casa Apple e inoltre le prestazioni sono straordinarie. Il punto di forza sta quindi nel rapporto tra qualità e prezzo: si avrà un vero flagship con almeno 400 € di risparmio rispetto ad uno di ultima generazione.

Oggi Amazon consente poi di beneficiare del 20% di sconto, vantaggio che porta il costo totale a soli 604 €. Ovviamente sono due gli anni di garanzia, di cui uno con Apple. Una volta ordinato, niente paura: arriverà probabilmente molto prima di quanto indicato. In genere impiega circa cinque giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.