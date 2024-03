L'iPhone 15 Pro in TITANIO oggi ad un prezzo MAI visto su Amazon

Il desiderio degli utenti che usano Amazon può diventare una realtà in quanto il nuovo iPhone 15 Pro è in sconto. Sul sito e-commerce, lo smartphone più desiderato del momento, diventa molto meno costoso del solito e nella versione titanio nero da 256 GB.

Questo dispositivo mobile, che vede i suoi punti di forza nel comparto fotografico, nel design in titanio e soprattutto nelle prestazioni spaventose, oggi gode di uno sconto del 12% e pertanto di una riduzione del prezzo di ben 170 €. Il prezzo finale è di 1199 € con due anni di garanzia e con spedizione veloce.

L’iPhone 15 Pro è il più potente di sempre e oggi costa meno

Con uno schermo Super Retina da 6,1″ di tipo ProMotion, l’iPhone 15 Pro è probabilmente il top di gamma più interessante del momento. Ha una tripla fotocamera da 48 MP, il telaio in titanio è una batteria che va oltre la giornata. È arrivato anche il nuovo tasto azione, in grado di impostare un’azione ben precisa che si attiva solo tenendolo premuto per un secondo.

Chi sostiene che non sia cambiato nulla dall’ultimo modello, si sbaglia di grosso. La fotocamera è sensibilmente migliorata e mostra tutte le novità semplicemente scattando una semplice foto. Il punto di forza consiste nello zoom 5x, davvero una gioia per gli occhi. Il telaio in titanio concede un economia maggiore, in quanto la diminuzione di alcuni grammi si nota eccome. La rapidità del nuovo processore poi è visibile ad occhio nudo così come l’efficienza energetica.

L’iPhone 15 Pro però oggi ha anche un’altro punto di forza: il prezzo di vendita. Amazon permette a tutti di risparmiare quasi 200 € con il 12% di sconto, fissando il prezzo a soli 1199 € con due anni di garanzia inclusi e con spedizione rapida.