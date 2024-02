L'MSI Katana 15 è il laptop da GAMING più amato su Amazon, è in PROMO

Avete sempre sognato di avere con voi il vostro computer da gaming ma ovviamente è troppo grande da trasportare? Ecco la soluzione giusta direttamente da parte di Amazon, ovvero un notebook spaventosamente potente: si tratta del Katana 15 di MSI, un vero e proprio fulmine.

Dotato di un design fantastico tipico del brand, mostra un hardware ancor più degno di nota. Il suo punto di forza principale è la potenza bruta dovuta al processore, alla scheda video dedicata e ovviamente al rapidissimo SSD.

Da non sottovalutare il prezzo, oggi in calo del 5% con un’offerta a tempo che permette di acquistare il portatile per 899 €.

MSI Katana 15, il notebook con i7 e RTX 3050

L’impatto estetico è davvero importante: l’MSI Katana 15 è bellissimo, mozzafiato. Risalta subito la tastiera retroilluminata con un tripudio di colori, che rendono l’aspetto di questo computer decisamente premium. Il display è da 15,6″ ed ha una risoluzione in full HD con 144 Hz di refresh rate, in modo da far sembrare la scena di gioco veramente reale.

Il processore è un Intel Alder-Lake i7-12650H accompagnato da 16 GB di memoria RAM e da un SSD da 512 GB. La scheda video è una delle migliori: ecco la NVIDIA RTX 3050 con 6GB dedicati.

Non è assolutamente semplice trovare un prodotto così performante con questo prezzo ed è già un punto di partenza importante. I notebook da gaming di MSI sono i migliori in assoluto, come questo che presenta una scheda video potentissima e un design studiato appositamente per essere comodo da trasportare. Il punto di forza reale è il display, un vero e proprio mostro di fluidità e perfezione per quanto concerne i dettagli.

Al momento c’è un’offerta a tempo su Amazon che garantisce un prezzo di 899 €. Ordinandolo adesso, il computer arriverà a casa entro il fine settimana e con due anni di garanzia inclusi.

