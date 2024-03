Lo Smart Monitor di Samsung da 27" SVENDUTO su Amazon, ha doppia funzione

Immaginate di essere in smart working nella vostra stanza e di dover andare in pausa pranzo accantonando per un attimo il computer. Accendere la TV sarebbe la cosa più comoda e può diventarlo ancora di più avendo un monitor per PC che svolga due funzioni insieme, tra cui anche quella di televisione. Oggi il Samsung Smart Monitor M5 è disponibile su Amazon con un ottimo sconto.

Questo prodotto, dotato anche di un telecomando, garantisce uno sconto del 33% per un prezzo totale di soli 199,90 €. La spedizione arriva a casa in un giorno e ci sono due anni di garanzia.

Il Samsung Smart Monitor M5 ha il telecomando e costa pochissimo

Con una diagonale da 27″ e una risoluzione in full HD, questo monitor è ciò che serve per avere anche una smart TV. Garantisce anche un audio di primo livello con le casse integrate, oltre ad un telecomando per manovrarlo a distanza.

Se c’è da discutere quale sia il punto di forza di questo spettacolare monitor di Samsung, non c’è alcun tipo di dubbio: la sua polivalenza. Avere uno schermo per computer che può diventare anche una televisione è un vantaggio ad esempio in camera da letto, dove si può evitare di accendere la TV qualora ci si ritrovi al PC. Un altro punto di forza è il design, estremamente moderno e appagante dal punto di vista estetico.

Oggi questo spettacolare monitor arriva in sconto su Amazon in esclusiva con il 33% in meno sul prezzo originale per un totale di soli 199,90 €. Arriva in genere a casa degli utenti in un solo giorno e con due anni di garanzia.