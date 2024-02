Lo smartphone MIGLIORE è il Realme C67, ha 108 MP e costa POCHISSIMO

Il bellissimo smartphone Realme C67 è arrivato ad un prezzo assurdo oggi su Amazon grazie all’offerta a tempo disponibile.

Il colosso e-commerce lo mette a disposizione del pubblico per soli 159,99 € proponendo il 18% di sconto. Basterà aspettare a domani per averlo a casa con due anni di garanzia.

Il Realme C67 ha uno Snapdragon, 5000 mAh e un’estetica da paura

Bellissimo e performante, sono questi i primi due aggettivi che possono essere affibbiati a questo Realme C67. Con uno schermo molto ampio, da ben 6,72″, la qualità sarà assoluta, essendo il pannello a 90 Hz con una risoluzione in HD+.

Passando al comparto hardware, c’è uno spettacolare processore Snapdragon 685, motivo principale per cui gli utenti acquistano il prodotto. Insieme ai suoi 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, garantisce prestazioni strepitose.

Anche l’autonomia è uno dei fiori all’occhiello di questo C67; la batteria da 5000 mAh, spesso in dotazione ai top di gamma, offre più di una giornata di utilizzo. Ecco poi il vero punto di forza: la fotocamera. Sono due i sensori disponibili sul retro, tra i quali c’è quello principale da 108 MP con zoom 3x di alta qualità.

Non esiste un altro smartphone che costi così poco e che abbia una fotocamera così per performante e un processore di Qualcomm. Il C67 di Realme è dunque il miglior acquisto che potete fare oggi su Amazon, essendo disponibile anche con un discreto sconto.

È bellissimo da vedere e sembra di avere tra le mani un smartphone che costa almeno tre volte di più. Il punto di forza assoluto però sta proprio nel costo finale che scende oggi del 18% grazie all’offerta a tempo e si ferma a 159,99 €. Sono due gli anni di garanzia e lo riceverete già domani a casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.