Lo smartwatch impermeabile che conta i passi a 19€ su Amazon

Se amate fare lunghe passeggiate o magari sessioni di fitness importanti, avete trovato l’articolo che fa al caso vostro. Si tratta di un orologio in grado di contare i vostri passi, utile in ogni evenienza, anche in maniera indipendente dallo smartphone. Questo smartwatch è infatti unico: non serve alcuna connessione per farlo funzionare, essendo un fitness tracker puro.

A lanciarlo su Amazon è GRV, azienda che sotto questo punto di vista risulta molto preparata. Il prodotto è inoltre impermeabile e garantisce le sue funzionalità per un vasto pubblico, a partire dai bambini fino ad arrivare alle persone anziane.

Oggi, grazie ad uno sconto del 35% che annulla il vecchio prezzo di 29,99 €, lo smartwatch in questione costerà solo 19,54 € in promo. Ricordiamo che può essere acquistato con spedizione veloce e che sarà restituibile fino al prossimo 31 gennaio 2024.

Perfetto per bambini, adulti e anziani: lo smartwatch al 35% di sconto

Tra le caratteristiche principali di questo prodotto c’è sicuramente la grande capacità di essere preciso nel conto dei passi ma non solo. Lo smartwatch di GRV è infatti in grado di tenere traccia del vostro esercizio fisico monitorando le attività quotidiane, con calorie, velocità, tempo e distanza della vostra sessione.

L’orologio è anche impermeabile grazie alla certificazione IP68, per cui nessun problema qualora dovesse piovere o qualora doveste immergerlo in acqua. L’autonomia arriva fino ad una settimana senza dover procedere ad una ulteriore ricarica.

Oggi questo dispositivo è disponibile su Amazon con il 35% di sconto, con gli utenti che potranno quindi acquistarlo per 19,54 €. C’è garanzia per un anno e la restituzione gratuita fino al 31 gennaio 2024.

