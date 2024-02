Lo spazzolino ELETTRICO Philips è il migliore, oggi in sconto su Amazon

Garantirsi un’igiene orale perfetta è oggi ancor più semplice acquistando questo splendido spazzolino elettrico sonico di Philips su Amazon. Il sito e-commerce permette uno sconto spaziale su un prodotto che è il top di gamma nella sua fascia di prezzo.

Oggi infatti il Sonicare ProtectiveClean 4500 arriva in sconto su Amazon con un ribasso pari all’11%. Questo significa che il suo prezzo scende incredibilmente a soli 69,99 € con due anni di garanzia e soprattutto con spedizione in 5 giorni.

Il Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 è fantastico

Dal design estremamente curato grazie alla solita qualità che imprime Philips, il Sonicare 4500 è probabilmente lo spazzolino elettrico più bello di tutti. In grado di sbiancare i denti fino a due volte in più rispetto ad uno spazzolino manuale, offre anche due programmi di pulizia diversi, uno per quella quotidiana e uno per rimuovere le macchie superficiali.

Grazie alla tecnologia BrushSync, sincronizza la destina con impugnatura avvisando l’utente quando sarà il momento di sostituirla. Il sensore di pressione inoltre permette all’impugnatura stessa di vibrare per comunicare all’utente quando applica troppa pressione. Il tutto avviene in maniera molto più significativa rispetto agli altri spazzolini elettrici ed è questo un vero punto di forza.

Giungendo alle dovute conclusioni, non c’è gioco: questo spazzolino elettrico sonico di Philips è quello da battere. È molto più comodo da utilizzare, più efficace e soprattutto non disturba visto che non ruota e non oscilla. Rispetto a quelli degli altri marchi di tipo classico, ha una marcia in più. Utilizzarlo è un vero piacere ogni giorno e i denti lo dimostrano in pieno.

Grazie all’offerta a tempo che oggi Amazon mette a disposizione del suo pubblico, il prezzo scenderà da 119,99 € a soli 69,99 €. È questo il motivo in più per acquistarlo: non si era mai visto un prezzo così interessante per questo prodotto premium. L’attesa andrà avanti per un massimo di cinque giorni, ma poi il pacco arriverà a casa con due anni di garanzia inclusi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.