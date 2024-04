Lo SPEAKER Bluetooth impermeabile è tuo con soli 20 EURO su Amazon

Di gran rilievo è l’offerta che oggi Amazon propone, sebbene il prodotto sia piccolo, compatto e poco costoso. Si tratta di uno speaker Bluetooth portatile, uno di quelli davvero potenti che riesce a contenersi in misure veramente esigue. Chi vuole fare festa in ogni posto non preoccupandosi di portare con sé una cassa enorme, può tranquillamente fare affidamento su questo splendido prodotto.

Basta avere a disposizione un account Amazon per proseguire all’acquisto di questo speaker che oggi è sicuramente il best-buy di giornata. Offre un’autonomia pazzesca ed anche la resistenza all’acqua.

Il prezzo cala del 30% siccome Amazon rende disponibile un coupon sconto che, una volta applicato, permette a tutti di pagare la cassa Bluetooth solo 20,99 €. Sono due gli anni di garanzia e c’è anche la spedizione rapida in circa cinque giorni, molto prima di quanto indicato nella pagina di acquisto.

Basta applicare il coupon ed è tuo: ecco lo speaker con batteria da 24 ore

Complici le dimensioni veramente contenute e compatte, questo speaker Bluetooth è estremamente semplice da trasportare. Una volta portato con sé, ecco che può partire la festa: È potente con i suoi 15 W e dura anche tanto siccome la batteria si spinge fino a 24 ore di riproduzione. La resistenza all’acqua è assicurata dalla certificazione IPX7, per cui portarlo in luoghi di mare o in piscina, e addirittura in doccia, non sarà un problema.

Lo sconto di oggi su Amazon consiste in un coupon del 30%, soluzione unica che riesce ad abbassare il prezzo a soli 20,99 € con due anni di garanzia e spedizione veloce inclusa.