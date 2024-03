Lo speaker di BOSE impermeabile è quasi a metà prezzo su Amazon

Le belle giornate stanno per arrivare e le persone si concentrano sull’organizzazione di qualche gita fuori porta. Di conseguenza serve un un po’ di buona musica e quale migliore soluzione di uno speaker portatile magari di Bose? Ovviamente non c’è nulla che possa rendere meglio in termini di qualità audio, siccome parliamo del leader assoluto nel campo. Oggi in sconto su Amazon c’è una grande opportunità, ovvero il SoundLink Flex, diffusore portatile Bluetooth che è anche impermeabile e soprattutto molto potente.

Grazie alle sue peculiarità, è diventato lo speaker più acquistato su Amazon con migliaia di utenti che ormai lo possiedono.

Il Bose SoundLink Flex è oggi disponibile in sconto con un prezzo di soli 99,99 € poiché c’è una promozione del 41%. Ci sono due anni di garanzia, la spedizione veloce e anche la possibilità di pagare il prodotto con 5 rate mensili.

Il SoundLink Flex di Bose è in promo, che sconto su Amazon

Lo speaker di Bose è realizzato perfettamente per quanto riguarda l’estetica. Non troppo grande e tranquillamente trasportabile, ha una griglia frontale che permette la diffusione del suono in maniera bilanciatissima. In alto ci sono i tasti ed è da segnalare il rivestimento impermeabile di tipo IP67: in pratica può cadere anche in acqua senza riportare alcun danno.

Riguardo alla qualità del suono, la nitidezza è impressionante, così come la profondità dei bassi. La compatibilità è estesa a qualsiasi dispositivo.

Con un’occasione del genere non si può fare altro che acquistarlo e basta. Il SoundLink Flex diventa ancor più appetibile con il prezzo di 99,99 € e con due anni di garanzia. Per chi non volesse spendere questa cifra tutta in una volta, ci sono anche 5 rate mensili. Ovviamente ricordiamo la presenza di due anni di garanzia e della spedizione in un solo giorno.