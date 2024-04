Lo speaker portatile più AMATO su Amazon va a ruba, ecco il JBL GO 3

Gli amanti della musica non possono fare orecchie da mercante quando viene annunciata un’offerta di questo genere. Amazon rende disponibile in sconto il favoloso speaker Bluetooth portatile JBL Go 3, un prodotto super acquistato e soprattutto giudicato sempre con votazioni alte.

I suoi punti di forza, oltre alla compattezza, consistono nella grande autonomia e nella resistenza ad acqua e polvere certificata. Il JBL GO 3 è anche molto bello da vedere grazie al suo design ma il pezzo forte sta nel costo finale: oggi Amazon sconta questo dispositivo del 42% e lo rende disponibile per soli 25,99 € con due anni di garanzia e spedizione in un giorno.

Con il JBL GO 3 è sempre il momento della festa, costa il 42% in meno

Esteticamente è bellissimo: questo JBL GO 3 ha una texture composta da materiali ottimi e i tasti in rilievo sulla parte alta. In più è talmente compatto da poter essere trasportato ovunque senza ingombrare. Grazie alla tecnologia Pro Sound del brand, il suono è da favola: i bassi sono corposi e gli alti e i medi super bilanciati.

I punti di forza assoluti di questo bellissimo speaker Bluetooth portatile consistono nell’autonomia, in grado di far durare fino a 5 ore, e nell’impermeabilità. Grazie alla certificazione IP67, il JBL GO 3 è in grado di resistere ad acqua e polvere anche nel caso in cui dovesse caderci dentro. Inoltre, vi assicuriamo, resterete totalmente esterrefatti dalla potenza del suono.

Non bisogna sottovalutare l’ultimo aspetto, probabilmente quello più importante: il prezzo di vendita. Lo speaker Bluetooth costa oggi il 42% in meno rispetto al prezzo di listino, pertanto solo 25,99 € con due anni di garanzia e spedizione in 24 ore.