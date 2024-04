Lo Xiaomi Redmi 12 è REGALATO su eBay, aggiungi il CODICE sconto

Le iniziative di eBay sono le più belle del web, quelle che gli utenti cercano di continuo. Come si può notare oggi sul famoso sito e-commerce ci sono numerosi smartphone in sconto ai quali viene applicato un ulteriore ribasso con un codice da aggiungere in fase di pagamento. Ne è testimone lo Xiaomi Redmi 12, uno dei prodotti rivelazione degli ultimi anni grazie alle sue specifiche e alle sue prestazioni.

Chi ama avere tutto nel palmo della propria mano senza spendere troppo, ha scelto il telefono giusto. Il Redmi 12 è dotato di una tripla fotocamera, di un ampio schermo e di un hardware molto performante. Il punto di forza vero e proprio? La batteria.

Oggi il dispositivo è presente su eBay con uno sconto ulteriore che lo porta a costare solo 124,99 € ma non dimenticate di inserire il codice “PSPRAPR24“. Il periodo promozionale fa capo all’iniziativa “Più spendi, più risparmi“.

Con un codice sconto, lo Xiaomi Redmi 12 crolla su eBay: ha tre fotocamere

A primo impatto nell’immagine si nota subito il grande display di questo smartphone, un pannello da 6,79″ intervallato solo dalla fotocamera frontale. Lo Xiaomi Redmi 12 ha una risoluzione in full HD+ e una frequenza di aggiornamento pari a 90 Hz, per immagini e video all’insegna della fluidità.

La batteria da 5000 mAh è il vero punto di forza che lo accomuna ai top di gamma siccome lo fa durare più di una giornata. La tripla fotocamera da 50 MP consente di effettuare scatti impressionanti, pieni di colore ed estremamente precisi anche in condizioni di scarsa luminosità. Questa versione è equipaggiata con 12 GB di memoria RAM e con 256 GB di memoria interna.

Grazie allo sconto di eBay e al codice da inserire in fase di acquisto, il prezzo cala a soli 124,99 € con due anni di garanzia italiana inclusi. Ricordiamo il codice sconto: PSPRAPR24.