Lo Xiaomi Redmi 13C con 3 FOTOCAMERE svenduto su eBay

Su eBay uno smartphone sta riscuotendo grande successo grazie alle sue specifiche e al suo rapporto qualità-prezzo: torna in sconto lo Xiaomi Redmi 13C. Oggi il costo di questo telefono crolla improvvisamente grazie ad un’iniziativa ormai famosissima.

Per capire come funziona, è necessario fare capo alla promozione “Più spendi, più risparmi“. Viene proprio da qui il codice sconto “PSPRAPR24“, oggi in grado di ridurre ulteriormente il prezzo di questo Xiaomi Redmi 13C di 5 €.

Basta copiare quindi il codice ed inserirlo nell’apposito box in fase di acquisto. Il prezzo cala così a soli 114,99 €, con eBay che garantisce la spedizione rapida gratis e anche l’assistenza gratuita per due anni.

Da citare anche la grande attendibilità del venditore, un vero professionista del sito e-commerce che detiene il 99,9% di feedback positivi.

Lo Xiaomi Redmi 13C è il best-buy oggi su eBay: c’è un codice sconto

Lo Xiaomi Redmi 13C non è solo uno smartphone dal prezzo basso ma anche un prodotto molto performante. La sua memoria interna da 256 GB lo accomuna ai top di gamma così come la sua memoria RAM da 8 GB che offre una gestione dei processi fluida ed intuitiva.

Il punto di forza non può che essere il display, un’unità da 6,74″ di ampiezza, esattamente come un iPhone 15 Pro Max, dotata di una risoluzione in full HD. Basta girarlo per trovare l’altro fiore all’occhiello, il comparto fotografico equipaggiato con tre sensori. Quello principale da 50 MP consente di avere tra le mani uno smartphone ma anche una macchina fotografica pronta in ogni momento a tirare fuori dei capolavori all’insegna dei colori e della precisione.

La nota di merito in assoluto va attribuita alla batteria, equipaggiata con 5000 mAh, l’ideale per arrivare ben oltre la giornata di autonomia.

Lo sconto che eBay consente di avere con il codice “PSPRAPR24” è un vero lusso. Su nessun altro sito online lo Xiaomi Redmi 13C costa infatti così poco: il prezzo finale è di 114,99 €.