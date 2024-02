Sei alla ricerca di uno smartphone Android con buone performance, dal design moderno e soprattutto dal prezzo contenuto, vero? Sei nel posto giusto, perché oggi ti segnaliamo che lo Xiaomi Redmi 13C con ampio display da 6,74″ e doppia fotocamera posteriore da 50 megapixel oggi costa meno di 130 euro su eBay, spedizione inclusa.

Per completare l’affare (perché di questo si tratta), devi inserire il codice PSPRFEB24 al momento del pagamento. L’articolo è venduto da newcartridge, venditore professionale con 100% di feedback positivi e oltre 6000 recensioni.

Su eBay c’è una promo di cui tutti stanno approfittando: lo Xiaomi Redmi 13C costa pochissimo!

Il design dello Xiaomi Redmi 13C è pulito, essenziale, senza ghirigori né fronzoli. Non è uno di quelli che lascia il segno, è infatti molto simile a quello di altri smartphone in commercio, ma poco importa.

Il principale punto di forza del dispositivo del gigante cinese è certamente la parte anteriore. È dominata da un display da 6,74 pollici con risoluzione HD+ e frequenza d’aggiornamento di 90Hz. Questo si traduce in un’esperienza visiva certamente più fluida e, più in generale, godibile.

Le performance non sono da urlo, e ci mancherebbe visto il prezzo, ma lo smartphone non fa storcere il naso, anzi. Arriva con un processore MediaTek Helio G85 octa-core, nelle cui operazioni è ben supportato da 8GB di RAM e 256GB di archiviazione. Siamo dunque ben oltre rispetto ai requisiti minimi per le attività quotidiane di base. Insomma, questo dispositivo non è solo per navigazione web e streaming, ma può regalare soddisfazioni anche in altri ambiti.

A proposito della fotocamera, sul retro c’è un triplo sensore. Quello principale è da 50 megapixel e può contare sull’aiuto dell’intelligenza artificiale per foto e video di buona qualità. Per ricordi personali ma anche per contenuti da caricare su Instagram, TikTok e simili, va benissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.