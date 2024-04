Lo Xiaomi Redmi Note 13 5G con 108 MP supera l'iPhone e costa POCO

Di smartphone eccezionali a costi contenuti ce ne sono talmente tanti che spesso può subentrare il solito imbarazzo della scelta. Amazon oggi toglie le castagne dal fuoco e mette in sconto il fantastico Xiaomi Redmi Note 13 5G, un dispositivo dall’altissimo potenziale.

È equipaggiato con ben tre fotocamere, uno schermo molto ampio e anche un taglio di memoria rilevante, questo telefono è uno degli obiettivi principali. Il Redmi Note 13 5G in queste ore è stato acquistato da tantissimi utenti proprio per il suo grande rapporto tra qualità e prezzo che ne fanno un best-buy a tutti gli effetti.

Amazon applica oggi un’offerta a tempo con sconto del 16%, situazione necessaria per portare il prezzo finale a soli 249,90 €. Sono due gli anni di garanzia a disposizione e basta solo un giorno per ricevere il prodotto a casa.

Con questo Xiaomi Redmi Note 13 avete un battery-phone e ben tre fotocamere

Partendo dalla parte frontale, ecco un meraviglioso display che rende giustizia al design di questo Xiaomi Redmi Note 13 5G. Si tratta di un’unità da 6,67″ di ampiezza con risoluzione in full HD+ e con 120 Hz di refresh rate. Nota di merito anche per la straordinaria tripla fotocamera Super-Clear da 108 MP, in grado di tirare fuori dei veri capolavori.

Il punto di forza assoluto, oltre al comparto fotografico, è la batteria che con i suoi 5000 mAh garantisce più di una giornata di autonomia.

Oggi lo sconto che Amazon applica a questo Xiaomi Redmi Note 13 5G è considerevole: c’è il 16% in meno sul prezzo finale. Con due anni di garanzia e spedizione veloce, questo smartphone arriva ad un costo di soli 249,90 € e nella sua colorazione blu.